Crisp haalt €28 miljoen op bij ABN AMRO: nieuwe fase voor duurzame online supermarkt

De Nederlandse boodschappen-app Crisp kondigt vandaag een nieuwe mijlpaal aan: een financieringsovereenkomst met ABN AMRO ter waarde van €28 miljoen. De samenwerking markeert een volgende fase in de groei van Crisp en onderstreept het duurzame en innovatieve karakter. Het bedrijf werd onlangs nog uitgeroepen tot Beste Online Supermarkt van 2025 door onderzoeksbureau YouGov.

De financiering is deels bedoeld ter vervanging van een eerdere Amerikaanse durfkapitaalinjectie. Door nu te kiezen voor een vooraanstaande Nederlandse bank, kiest Crisp bewust voor een langetermijnvisie. En meer grip op strategische investeringen binnen de Nederlandse en Belgische markt.

Winstgevend in Nederland, bijna in België

Sinds de oprichting in 2018 zet Crisp zich in voor een toekomstbestendig voedselsysteem, met lokale en seizoensgebonden producten afkomstig van kleinschalige boeren en makers. Het bedrijf is sinds juni 2024 winstgevend in Nederland en verwacht tegen eind 2025 ook in België zwarte cijfers te schrijven. Over boekjaar 2026 mikt Crisp op een EBITDA-positief resultaat.

“Naast een sterke basis aan Nederlandse investeerders hebben we nu een samenwerking met een toonaangevende bank die onze langetermijnvisie deelt.” Aldus CEO en medeoprichter Tom Peeters. “We groeien met dubbele cijfers, houden grip op kosten en scoren extreem hoog op klanttevredenheid, in deze sector is dat zeker niet vanzelfsprekend.”

Groei in foodservice en AI

Naast de consumentenmarkt boekt Crisp ook vooruitgang in de foodservice-sector. Dat doen ze onder meer via samenwerkingen met Sodexo Nederland en TommyTomato, leverancier van gezonde schoolmaaltijden. In deze tak groeide de omzet van lokaal en regeneratief geteelde producten het afgelopen halfjaar met maar liefst 30%.

Met de nieuwe financiering wil Crisp ook investeren in assortimentsverdieping, AI-toepassingen binnen de supply chain en verdere optimalisatie van het platform. Tegelijkertijd wordt de Raad van Commissarissen uitgebreid met Boukje Taphoorn, voormalig CMO van bol.com, als onafhankelijke commissaris.

ABN AMRO: focus op maatschappelijke impact

De samenwerking past in de strategie van ABN AMRO om innovatieve bedrijven met maatschappelijke impact te ondersteunen.

“Crisp heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld met een onderscheidende visie en een duurzaam model.” Aldus Dan Dorner, Chief Commercial Officer Corporate Banking bij ABN AMRO. “Wij ondersteunen met deze samenwerking de technologische transitie naar een meer lokale en seizoensgebonden voedselketen.”