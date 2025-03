KLM test het terugvinden van vermiste bagage met Apple AirTags

Apple Find My-netwerk

Share Item Location is gebouwd op het Apple Find My-netwerk, een crowdsourced netwerk van meer dan een miljard Apple-apparaten die gebruikmaken van draadloze Bluetooth-technologie om vermiste apparaten of items in de buurt te detecteren en hun geschatte locatie door te geven aan de eigenaar. Het hele proces is end-to-end gecodeerd en anoniem, dus niemand anders, zelfs Apple of Find My Network-accessoirefabrikanten niet, kan de locatie of informatie van een item bekijken.

How to

Om de nieuwe Share Item Location-functie te kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld vermiste bagage, moeten Apple-apparaten zijn voorzien van iOS 18.2, iPadOS 18.2 of macOS 15.2 of hoger. Hieronder staat een een handige stap-voor-stap handleiding voor het genereren van een Share Item Location-link in de Find My-app op een iPhone, iPad of Mac:

Op een iPhone of iPad

Open de Find My-app Tik op de Zoek mijn-app op je iPhone of iPad. Ga naar het tabblad ‘Objecten’ Tik onderaan op ‘Objecten’ om je gekoppelde items te bekijken. Selecteer het item Kies het item waarvan je de locatie wilt delen. Tik op ‘Deel locatie’ Scroll naar beneden en tik op ‘Deel locatie’. Kies een deelmethode Je kunt een link kopiëren of delen via Berichten, Mail, AirDrop of andere apps. Verstuur of bewaar de link Verstuur de link naar een contactpersoon of bewaar deze om later te delen.

Op een Mac

Open de Find My-app Klik op ‘Zoek mijn’ via Launchpad of Spotlight. Ga naar ‘Objecten’ Klik op het ‘Objecten’-tabblad in de linkerzijbalk. Selecteer het item Klik op het item waarvan je de locatie wilt delen. Klik op ‘Deel locatie’ Zoek de optie ‘Deel locatie’ in de details. Kies hoe je de link deelt Gebruik AirDrop, Mail, Berichten of kopieer de link om deze handmatig te verzenden. Deel de link met de gewenste persoon Verstuur de link of bewaar deze voor later gebruik.

* Ontvangers van de link kunnen de live locatie van het item bekijken, maar ze hebben geen toegang tot andere items in je Find My-app.