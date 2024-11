Slim voor ouders: deel de locatie van een AirTag

In de Vind Mijn-mogelijkheden van je toestel kun je, als je op de iOS 18.2-beta zit, gebruikmaken van Share Item Location. Hiermee kun je met iemand anders een linkje delen waardoor ze ook kunnen zien waar de AirTag is. Maar, daar is wel een iPhone, iPad of Mac voor nodig. De link toont een interactieve landkaart met daarop de locatie van een kwijtgeraakt item (of gewoon iets waarvan je wil bijhouden waar het zich bevindt).

Dingen kwijt

Het is geen momentopname, dus als de koffer beweegt of het kind beweegt, dan zal Apple de website achter die link automatisch updaten. Je ziet precies hoe laat iets op een bepaalde plek was. Het linkje verloopt na zeven dagen, maar als het echt om een kwijtgeraakt item gaat dan kun je hem als eigenaar ook gevonden melden en dan wordt het delen automatisch gestopt.

Het is niet overal mogelijk om de locatie van je AirTag te delen, maar in de meeste regio’s wel. Apple werkt ook samen met verschillende vliegmaatschappijen om kwijtgeraakte items te vinden, waaronder Lufthansa, Virgin en Delta. Die luchtvaartmaatschappijen kunnen de link naar een kwijtgeraakt stuk bagage privé en beveiligd accepteren en dan helpen in de gaten houden waar iets zich bevindt. Het implementeren ervan duurt nog wel een paar maanden. Het is dus wel een functie die vooral voor kwijtgeraakte bagage lijkt te zijn, maar wij zien geen reden om het voor meer dingen te gebruiken. Zoals die ene vriend die veel te dronken over het festival zwalkt bijvoorbeeld.