Wie deze winter wil besparen op de energierekening, kan met een thuisbatterij meer halen uit de stroom die de zonnepanelen opwekken. Zendure , fabrikant van plug-and-play systemen voor energieopslag, geeft tijdens Black Friday tot 43% korting op die systemen. De actie loopt van 2 november tot en met 7 december 2026. Vijf aanbiedingen springen eruit: een systeem voor wie al zonnepanelen heeft, een uitbreidingsbatterij, twee complete bundels en een krachtig systeem voor huishoudens die meer opslag nodig hebben.

De timing is niet toevallig. Op 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling . Wie zonnepanelen heeft, kan de stroom die hij teruglevert dan niet meer wegstrepen tegen zijn eigen verbruik. Voor teruggeleverde stroom krijg je alleen nog een terugleververgoeding, en na aftrek van de terugleverkosten blijft daar bij veel vaste contracten nauwelijks iets van over. Hoe meer zonnestroom je zelf gebruikt, hoe meer je dus bespaart. Precies daarvoor is een thuisbatterij bedoeld.

SolarFlow 2400 AC+ voor wie al zonnepanelen heeft

Heb je al zonnepanelen op het dak, dan is de SolarFlow 2400 AC+ de meest voor de hand liggende instap. Dit systeem sluit je aan op je bestaande installatie. Het kost normaal € 1.289, tijdens Black Friday betaal je € 849. Dat is 34,1% korting. Daarbovenop krijg je gratis een slimme P1-meter ter waarde van € 99,99. Die sluit je aan op de P1-poort van je slimme meter, zodat het systeem ziet hoeveel stroom je huis op dat moment verbruikt. Zo sla je overtollige zonnestroom op die je anders tegen een lage vergoeding aan het net teruglevert.

Meer opslagcapaciteit met de AB3000L

Wie meer capaciteit nodig heeft, kan uitbreiden met de AB3000L . Deze uitbreidingsbatterij krijgt € 160 directe korting en kost tijdens de actie € 669 in plaats van € 829. Neem je hem in een bundel met de SolarFlow 2400 AC+ of de SolarFlow 2400 Pro, dan gaat er nog eens € 60 af en betaal je € 609 voor de batterij. Door het modulaire ontwerp hoef je niet in één keer de maximale capaciteit te kopen. Je begint met wat je nu nodig hebt en voegt later batterijen toe als je verbruik of het aantal panelen groeit.

Complete sets en een systeem voor grote huishoudens

Begin je helemaal opnieuw, dan is er de complete set SolarFlow 2400 Pro met vier zonnepanelen van 515 watt. Die set kost € 1.449 in plaats van € 2.339. Dat is een besparing van € 890, oftewel 38,1% korting. Tijdens Black Friday krijg je bovendien beugels voor grondmontage cadeau: twee sets bij aankoop van twee panelen en vier sets bij vier panelen. Bij vier sets is die bonus € 158 waard. Met de beugels kun je de panelen bijvoorbeeld in de tuin of op een plat dak zetten. Je wekt overdag stroom op met de panelen en slaat die op voor later gebruik.

Heb je een groot huishouden of een hoog stroomverbruik, dan is er de SolarFlow 4000 Mix AC+ . Dit systeem is bedoeld voor wie een grotere opslagcapaciteit, een hoog AC-vermogen en een uitgebreide oplossing voor energiebeheer zoekt. De prijs gaat tijdens Black Friday van € 2.599 naar € 2.399, een korting van € 200. Daarnaast krijg je een gratis P1-meter ter waarde van € 99,99 en uitgebreide verzendbescherming ter waarde van € 62,82. Koop je twee SolarFlow 4000 Mix AC+-systemen, dan krijg je er een gratis eenfasige PowerHub bij. Bij drie systemen is dat een gratis driefasige PowerHub.

De grootste korting zit in de bundel van de SolarFlow 1600 AC+ met één AB2000L-batterij. Die combinatie kost € 969 in plaats van € 1.698, een korting van 42,9%. Voor € 1 extra krijg je er een 6-in-1 Power Strip Cube ter waarde van € 82,99 bij. Daarmee is dit de scherpste Black Friday-aanbieding van Zendure.

Meer uit je eigen zonnestroom halen

Alle opslagsystemen van Zendure zijn gemaakt om zelf te installeren en worden bediend via een app. Overdag slaat de batterij de stroom op die je panelen opwekken en die je op dat moment niet gebruikt. ’s Avonds, als de zon weg is en het verbruik in huis juist piekt, gebruik je die stroom alsnog. Hoeveel je daarmee bespaart, hangt af van je verbruik, de opbrengst van je zonnepanelen en je energietarief. Tijdens de actie zijn bestellingen uit de SolarFlow Mix-serie bovendien gratis verzekerd tijdens het transport, tot aan je voordeur.