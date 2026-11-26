Iedereen heeft er wel eentje, een lade vol kabels, stekkertjes en accu’s. In dit artikel bekijken we wat erbij komt kijken om je oude stopcontacten te vervangen door nieuwe met een geïntegreerde USB-A óf USB-C aansluiting. Nooit meer zoeken naar de juiste accu in je kabellade of de strijd over welke oplader van wie is. Ook vergelijken we USB-A en/of USB-C met elkaar, zodat je weet wat het (prijs)verschil is. Ben je er klaar voor om het opladen van je apparaten een stuk makkelijker te maken?

USB-A vs. USB-C

USB-A is de “oude” versie, die we al jarenlang gebruiken. Het gaat om de platte en rechthoekige aansluiting die maar op één manier past. USB-C is de nieuwe versie en deze stekker kun je omkeren. Je kunt hem, in tegenstelling tot USB-A, op twee manieren in de USB-poort stoppen. Nieuwe apparaten zijn vrijwel altijd voorzien van USB-C, waarvan de aansluiting zelf een stuk kleiner is en ovaal van vorm. Als je zowel apparaten hebt liggen met een USB-A- als een USB-C-aansluiting, kun je bijvoorbeeld een module kiezen waarin ze allebei zitten.

Welke stopcontacten hebben een USB-aansluiting?

Livolo is een van de merken die stopcontacten verkoopt inclusief een USB-A (€ 35,54) of een USB-C laadpunt in de muur (€ 60,90), evenals beide in een enkele module (€ 65,90). Je kiest zelf welke aansluitingen je nodig hebt op basis van de apparaten die je wilt opladen.

Om ervoor te zorgen dat je ondanks de verschillende aansluitingen toch een geheel creëert, kun je hetzelfde design in meerdere kleuren bestellen, wit, zwart, grijs en goud. Zo kies je een passende kleur voor iedere wand of ruimte, zodat je straks zowel in de keuken, gang als slaapkamer eenvoudig je telefoon, tablet en andere kleine apparaten kunt opladen. Voor de badkamer kun je hetzelfde model kiezen met een afdekraam.

Wat zijn de beste plekken voor zo’n laadpunt?

De beste plekken voor een laadpunt zijn de ruimtes waar je normaal gesproken je apparaat oplaadt. Denk aan het nachtkastje naast het bed, bij je bureau en in de keuken. Ga na welke apparaten je allemaal hebt en wat logische plekken in huis zijn. Misschien laad je je telefoon wel graag op in de gang, naast je sleutels. Zodat je hem nog even kunt aansluiten voordat je de deur uitgaat. Of misschien heb je liever een oplaadpunt naast de bank, zodat je kunt gamen terwijl je console recharged.

De USB-C aansluiting is ook te krijgen als reguliere wandcontactdoos, waarbij dit oplaadpunt aan dezelfde module is toegevoegd. Handig als je bijvoorbeeld hetzelfde punt wilt gebruiken voor meerdere doeleinden. Het makkelijke van de Livolo USB-A en USB-C modules in het glazen design is dat ze gewoon passen in een standaard ronde inbouwdoos, die je kunt kopen in vier verschillende kleuren en dat zijn wit, zwart, grijs of goud.