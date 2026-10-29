Nederlandse motorbezitters zijn, in tegenstelling tot autobezitters, op dit moment niet verplicht hun motor te laten keuren als zij deze op de openbare weg gebruiken. Als het aan het Europees Parlement ligt, komt daar in ieder geval voor motoren met een cilinderinhoud van 125 cc of meer verandering in. Nederland zelf is tegen een dergelijke verplichting. Het zou voor onnodig veel administratie zorgen en verhoogt de kosten voor motorbezitters. Daar waar cijfers laten zien dat ongelukken waarbij motorfietsen betrokken zijn, slechts zelden (minder dan een half procent) het gevolg zijn van de technische staat van een motorfiets. De vraag is daarmee al snel wat het nut is van zo’n keuring.

Doordat er geen sprake is van een verplichte keuring, zijn motorbezitters zelf verantwoordelijk voor het deugdelijk onderhouden van hun motorfiets. Voor groot onderhoud kun je deze periodiek naar de garage brengen. Er zijn echter ook onderhoudstaken die je relatief makkelijk zelf oppakt. Denk aan het vervangen van motor onderdelen als het olie- en luchtfilter, het periodiek verversen van de olie of het reinigen en smeren van de ketting. In dit artikel lees je er meer over.

Belang van het uitvoeren van onderhoud aan je motor

Om de kans op ongelukken tot een minimum te beperken is het uitvoeren van onderhoud aan je motor essentieel. Dat begint al bij het controleren van de bandespanning. Een verlaagde bandenspanning maakt de motor onvoorspelbaar, mede door een verminderde stabiliteit op het wegdek. Of denk aan een sterk vervuilde ketting. Zou je de ketting niet tijdig reinigen en smeren, dan loop je het risico dat deze breekt tijdens een rit. Een situatie waar je liever niet aan denkt.

Een andere reden om de motor geregeld te onderhouden, is de impact daarvan op de levensduur en het waardebehoud van het voertuig. Het zal zo makkelijker zijn om de motor op termijn door te verkopen. Daarbij zijn de kosten over de volledige levensduur van je motor bezien lager als je deze goed onderhoudt.

Aan de slag met het eerste onderhoud aan je nieuwe motor

Voor het meest basale onderhoud aan een motor heb je maar weinig nodig. Een set met verschillende combinatiesleutels, wat specifieke tools en een stevige paddockstand vormen een goede basis. Bekijk het instructieboekje van je motor alvast eens, voor meer informatie over de verschillende onderhoudstaken. Ook een werkplaatshandboek kan van pas komen. In zo’n handboek wordt gedetailleerd toegelicht hoe je de verschillende klussen uitvoert. Voor wie zo’n handboek niet in de schuur heeft liggen biedt het internet uitkomst. Hier vind je tegenwoordig talloze video’s, waarin ervaren monteurs laten zien hoe je het onderhoud correct uitvoert.

Ben je voornemens om een aantal onderdelen te vervangen? Je bestelt deze gemakkelijk vanuit huis bij een webshop. Denk aan het motor oliefilter voor je motorfiets , een luchtfilter of bijvoorbeeld nieuwe remblokken. Levertijden zijn vaak kort, waardoor je al op korte termijn van start kunt gaan.

Onderhoud door een specialist in de regio

Niet al het onderhoud aan een motorfiets kun je zelf uitvoeren. Het is raadzaam om het onderhoudsschema uit het instructieboekje aan te houden voor wat betreft de afspraken bij je vaste garage. Vaak is onderhoud door een erkende monteur noodzakelijk na iedere 6.000 tot 12.000 kilometer. Rijd je relatief weinig met je motor? Laat deze in dat geval zeker eens per jaar nakijken. Een monteur zal de kleppen van je motor afstellen, de bougies vervangen en bijvoorbeeld het remsysteem doorspoelen. Het zijn klussen die specialistische kennis en specifiek gereedschap vereisen. Ook het nakijken en eventueel updaten van de elektronica van je motor is een onderdeel van deze onderhoudsbeurten.