Als het aankomt op vakantie vieren in Italië, gaan veel mensen naar een standaard hotel of grote camping. En dat kan natuurlijk hartstikke leuk zijn, maar ergens is het ook een beetje zonder. Want het échte Italië vind je daar vaak niet, dat ervaar je op het platteland, tussen de olijfboomgaarden en glooiende heuvels.

Een agriturismo (een samentrekking van agricultura en turismo) is een officiële boerderij waar je kunt overnachten. Maar vergis je niet: dit is heel iets anders dan kamperen bij de boer. Agriturismo’s in Italië zijn stuk voor stuk betoverende plekken waar traditie, comfort en gastvrijheid samenkomen.

Dit zijn de belangrijkste redenen waarom jij je volgende vakantie wilt boeken bij een Italiaanse agriturismo.

1. Proef Italië zoals het bedoeld is

Geen toeristische menukaarten met de standaard gerechten die je door heel Italië vindt, maar eten wat de het land op dat moment te bieden heeft. Veel agriturismo's serveren huisgemaakte maaltijden gekookt door de familie zelf, vaak met recepten die al generaties lang meegaan.

De wijn komt uit eigen wijngaard, de olijfolie is geperst van de bomen naast je terras, en de groenten komen rechtstreeks uit de moestuin. Je schuift vaak aan bij een lange tafel (tavolata) met andere reizigers, waar verhalen worden uitgewisseld onder het genot van eindeloze karaffen huiswijn.

2. Rust, ruimte en echte stilte

Vergeet de drukke, hectische badplaatsen. Een agriturismo ligt bijna altijd op een unieke, rustgevende locatie: verscholen tussen de Toscaanse heuvels, tussen de citroenboomgaarden op Sicilië of met uitzicht op de ruige bergen van Umbrië.

Vaak gaat het om kleinschalige accommodaties met slechts een paar kamers of appartementen. Geen handdoekje leggen om 07:00 uur ’s ochtends bij het zwembad, maar een goed boek lezen onder een eeuwenoude plataan. Krijg je het warm? Dan spring je in het zwembad dat je met slechts een handjevol gasten deelt of zelfs helemaal alleen van jou is.

3. Luxueus verblijf voor een vriendelijke prijs

Veel mensen denken bij een boerderij aan een basic kampeerboerderij, maar dat is zeker niet zo. De Italiaanse overheid stelt hoge eisen aan agriturismo's, waardoor veel historische landhuizen (casali en masserie) zijn omgetoverd tot sfeervolle, comfortabele verblijven.

Denk aan infinity pools met uitzicht over de vallei, stijlvolle designkamers met balkenplafonds, en soms zelfs wellnessfaciliteiten. En omdat je buiten de dure stadscentra verblijft, krijg je vaak veel meer vierkante meters, privacy en luxe voor je geld dan in een vergelijkbaar stadshotel.

4. Dompel je onder in de lokale cultuur en gastvrijheid

In een hotel ben je een gast; op een agriturismo ben je even onderdeel van de familie, in de mate die jij wilt en bij hun werkzaamheden past natuurlijk. De eigenaren ontvangen je in ieder geval hartelijk en zijn vaak locals die de omgeving op hun duim kennen.

Zo vertellen ze je precies waar je de mooiste niet-toeristische dorpjes vindt, welke trattoria's een bezoekje waard zijn, en waar je de beste lokale kaas koopt. Bij sommige agriturismo's kun je ook deelnemen aan een kookworkshop pasta maken, meehelpen met de druiven- of olijfoogst, of een wijnproeverij volgen in de kelder van de eigenaar. Een échte lokale ervaring dus.

5. Het ultieme vakantiegevoel voor elk type reiziger

Reis je als stel? Als gezin met jonge kinderen? Of ben je met een groep vrienden die houdt van lekker eten en cultuur? Een agriturismo past bij iedereen!

Voor kinderen is het een paradijs vol ruimte, vrijheid en vaak boerderijdieren, terwijl ouders genieten van de rust en het overzichtelijke terrein. Als vriendengroep kun je vaak een kleinere agriturismo helemaal voor jezelf hebben en als stel geniet je van elkaar en het prachtige landschap. Bij Ecco Italia vind je de mooiste agriturismo’s voor iedereen.

Tip voor het boeken: Let er bij je zoektocht op of de agriturismo ook maaltijden aanbiedt. Sommige locaties hebben een restaurant, andere serveren maaltijden in huiskamersetting. Wil je echt bourgondisch genieten? Kies dan voor een plek die diners verzorgt. Zo wordt jouw vakantie gegarandeerd een Italiaanse droom.