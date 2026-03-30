Stel: je zoekt een hotel in Malaga. Je opent Booking.com, typt je bestemming in en ziet binnen seconden een lijst met opties die verrassend goed aansluit op wat je zoekt. Geen eindeloos scrollen, geen tientallen tabbladen.

Dat is geen toeval - en ook geen magie. Het is het resultaat van jaren investeren in technologie die jouw reisgedrag beter leert begrijpen. En het wordt snel beter.

Eén platform, de hele reis

De reisindustrie heeft de afgelopen jaren een ingrijpende verschuiving doorgemaakt. Waar je tien jaar geleden tientallen websites langs ging voor een vakantie, vindt het merendeel van de reisplanning nu plaats binnen één of twee platforms. Niet omdat gebruikers daartoe gedwongen worden, maar omdat de ervaring simpelweg beter is geworden.

Booking.com , Expedia en Airbnb () investeren allemaal in hetzelfde: zo veel mogelijk stappen van jouw reis naadloos laten verlopen binnen één omgeving. Van inspiratie tot boeking, van hotel of appartement tot huurauto. Elke stap die je binnen hun platform zet levert nieuwe inzichten op, die de volgende aanbeveling weer relevanter maken. Het is een vliegwiel dat zichzelf versterkt - en bij de grote spelers draait het steeds sneller dankzij AI.

Google Travel speelt een iets andere rol: het haalt data van andere platforms samen, maar de boeking vindt vaak elders plaats. - waardoor het persoonlijke vliegwiel minder diep draait.

AI als versneller van de reiservaring

Uit het Global AI Sentiment Report van Booking.com - gebaseerd op onderzoek onder ruim 37.000 consumenten in 33 landen - blijkt hoe ver de adoptie al is gevorderd. 67% van de reizigers heeft AI inmiddels minstens één keer gebruikt bij het plannen of boeken van een reis. 62% gebruikte het om een trip te plannen of te boeken. 61% gebruikte het tijdens de reis zelf.

Die cijfers laten zien dat AI in travel geen experiment meer is. Het is de standaard geworden.

Booking.com investeert daar fors in - en de toepassingen zijn concreet. Eind 2025 lanceerde het bedrijf Smart Messenger en Auto-Reply: tools die automatisch relevante informatie uit reserveringen en eerdere interacties halen, zodat accommodatiepartners sneller en persoonlijker kunnen reageren op gasten. In vroege tests steeg de tevredenheid onder partners met 73%. Daarnaast biedt het platform AI Trip Support voor 24/7 vragen tijdens de reis, AI Voice Support voor gesproken tripbeheer en AI-powered Flight Search Summaries die automatisch de belangrijkste afwegingen bij vluchten uitlichten.

De richting is helder: van losse tools naar een volledig geïntegreerde AI-reisgenoot.

Vertrouwen groeit - maar geleidelijk

Adoptie en vertrouwen bewegen in dezelfde richting, maar niet in hetzelfde tempo. Slechts 6% van de consumenten zegt AI volledig te vertrouwen. 91% heeft minstens één vraag of zorg over de technologie - ook degenen die het dagelijks gebruiken.

53% denkt na over privacy en hoe bedrijven hun data gebruiken. Dat is begrijpelijk in een fase waarin de technologie zich nog volop ontwikkelt. Opvallend genoeg vertrouwen consumenten AI-assistenten voor reisadvies inmiddels wel meer dan collega's of influencers - 24% tegenover respectievelijk 19% en 14%. Mensen gebruiken de tools omdat ze handig zijn, en het vertrouwen groeit mee naarmate de ervaringen positief zijn.

Europa loopt achter - ook Nederland

De adoptie van AI in travel is wereldwijd niet gelijkmatig verdeeld. In Latijns-Amerika en Azië-Pacific omarmen consumenten de technologie sneller. In Europa is men wat voorzichtiger: 29% van de Europese consumenten staat sceptisch tegenover AI-gegenereerde informatie, tegenover 15-16% in Latijns-Amerika en Azië-Pacific.

Toch wil 77% van de Nederlandse consumenten AI wél inzetten bij toekomstige reisplanning. De bereidheid is er. Nederlanders willen het gemak - ze nemen alleen de tijd om er vertrouwd mee te raken.

Persoonlijker reizen, slimmer plannen

De reisapp van 2026 is geen zoekmachine meer. Het is een persoonlijke assistent die begrijpt wanneer je op vakantie gaat, wat je budget is, of je liever een stadshotel of een appartement boekt en hoe je beslissingen neemt.

Dat maakt de ervaring niet alleen handiger, maar ook persoonlijker. Hoe meer je binnen één ecosysteem werkt, hoe beter het platform je leert kennen - en hoe relevanter de aanbevelingen worden.