Eind 2024 USB-C-aansluiting op alle nieuwe tablets en smartphones

28 december 2024 is de harde deadline. Vanaf dat moment moeten alle nieuwe telefoons en tablets die op de Europese markt verschijnen een USB-C-aansluiting hebben. Dat betekent dat Apple zich flink moet aanpassen: dat houdt al jaren vol dat zijn lightningkabel het beste is voor iPhone.

Het voordeel aan één universele laadmethode is dat je niet meer hoeft te leuren bij iedereen om een specifieke oplaadkabel: iedereen heeft dan immers dezelfde soort nodig (tenzij je een toestel hebt van voor 2025). Dat betekent ook dat er vaker telefoons en tablets kunnen worden verkocht zonder oplaadkabel: iets waar bijvoorbeeld een Consumentenbond niet zo blij mee is, mede omdat het niet per se resulteert in korting voor de klant en wel voor wat ongemak (vooral als je nog geen USB-C-lader bezit). Wel is het beter voor de aarde, omdat er meer producten in de vrachtwagen passen en de vrachtwagens dus minder vaak hoeven te rijden.

De EU publiceerde vandaag de nieuwe regels voor de USB-C-standaard. Er staat onder andere in: “In combinatie met het USB Power Delivery laadcommunicatieprotocol kan de USB Type-C lader tot 100 watt vermogen leveren, waardoor er voldoende ruimte is voor de verdere ontwikkeling van snellaadoplossingen, terwijl de markt ook ruimte biedt voor low-end apparaten die niet snel hoeven te worden opgeladen.” Kortom, de EU zet ook hoog in op snelladen. Dit wordt sowieso al veelvuldig toegepast in smartphones, omdat die apparaten ook steeds sneller leeg zijn door al het geTikTok en gefotografeer dat mensen ermee doen.

Wij zien er de voordelen wel van in: je hoeft straks nog maar één oplaadkabel in je tas mee te nemen, wat zeker voor de soms enorm grote en bonkige opladers voor laptops een groot voordeel is. Daarnaast is USB-C ook veel sneller makkelijker om een kabel in te prikken (omdat het niet uitmaakt of je hem op zijn kop erin doet, wat wel bij USB-A of micro-USB wel scheelt). Dat houdt je poort langer goed en dat is weer voordelig voor de duurzaamheid van je toestel.

De Europese Commissie ziet graag dat het wat universeler wordt, maar niet elke fabrikant is er een voorstander van. Volgens Apple zou het innovatie juist in de weg staan. Toch moet ook Apple eraan geloven: zowel iPad als iPhone moet straks worden voorzien van de bekende USB-C-poort, al waren er de afgelopen jaren al een paar varianten die die uitgang al hadden. Ook fabrikanten van hoofdtelefoons, camera’s, en e-readers moeten aan de bak: ook die moeten nu een USB-C-aansluiting hebben. Een paar jaar na december 2024 moeten echter ook laptops aan de standaard voldoen.

Gaat Apple nu all the way met USB-C?

Tweede scherm

Ook is het voordeel van USB-C ten opzichte van USB-A dat het een veel kleinere poort is, waardoor gadgets die toch wat kleiner zijn, zoals een smartphone of een case voor je oordopjes, qua design klein kan blijven (en esthetisch gezien aangenamer is). USB-C is in staat om videobeelden door te geven en kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een tweede scherm aan te sluiten.

USB-C is ook wat sneller met opladen, waardoor het begrijpelijk is dat de EU hiervoor kiest. Het heeft er wel even voor nodig gehad: het werkt al sinds 2009 (!) aan een standaard voor elektrische apparaten.