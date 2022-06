Per herfst 2024 één oplader voor bijna alle gadgets

De EU heeft ingestemd: per de herfst van 2024 moeten bijna alle gadgets zijn voorzien van een USB-C-poort. USB-C is de nieuwe universele standaard voor opladen. Een mijlpaal, want Europa was er al sinds 2009 mee bezig om met een standaard te komen. De nieuwe regelgeving heeft vooralsnog vooral invloed op Apple.

Koop je op dit moment een smartphone van Xiaomi, OnePlus, Samsung of welk Android-merk dan ook, dan merk je dat je daarbij dezelfde lader krijgt als je vorige Android-telefoon. Dat komt omdat die smartphones inmiddels al jaren over zijn op USB-C.

USB-C als standaard USB-C is handig omdat je er meer snelheid van kunt verwachten dan andere USB-C-types, je het uiteinde van het kabeltje zowel linksom als rechtsom kunt gebruiken en omdat het bijvoorbeeld ook beeldinformatie kan doorgeven. Afgelopen weekend noemden we nog meer voordelen op die het de USB-C-kabel met zich meebrengt. Geen wonder dus dat de Europese Unie erover uit is dat USB-C een goed idee is als standaard. Het gaat dan om e-readers, hoofdtelefoons, smartphones en vele andere gadgets, al zijn er ook gadgets die hier niet onder vallen. Oordopjes zouden bijvoorbeeld niet per se van USB-C hoeven worden voorzien, maar de praktijk leert dat de case waarin je ze bewaart juist wel vaak al USB-C is.

Laptops krijgen uitstel Hierdoor kun je je oordopjes in het geval van een Android-telefoon ook opladen met je telefoonlader. Laptops behoren wel USB-C te krijgen, maar laptopmakers krijgen iets langer de tijd om over te gaan. Dat komt omdat laptops vaak meer stroom gebruiken en er hierin nog veel verschillende adapters worden ingezet. Laptops moeten dan ook vanaf herfst 2025 zijn voorzien van USB-C. Daarnaast mogen fabrikanten niet meer afdwingen dat je ook meteen een oplader koopt bij een nieuwe gadget. Immers heb je waarschijnlijk al veel USB-C-adapters en -laders thuis, dus het zou vervelend zijn als je dan per se een nieuwe adapter moet kopen, terwijl je die totaal niet nodig hebt. Naast dat het uiteraard niet bepaald duurzaam is als we USB-C-kabels en blokjes blijven maken, terwijl de gemiddelde consument er wel 2 tot 3 in huis heeft.

Een flinke besparing Het nieuws is voor consumenten fantastisch. Het zou Europese consumenten 250 miljoen euro besparen om geen oplaadkabels meer te hoeven kopen. Het is ook goed voor de duurzaamheid van onze aarde: de EU meent dat hiermee 11.000 ton aan elektronisch afval wordt bespaard. Het scheelt ook in transportkosten, omdat er niet allemaal kabels hoeven te worden vervoerd. De doosjes waarin onze gadgets worden geleverd kunnen hierdoor kleiner worden gemaakt en dat zorgt dat er bijvoorbeeld ook meer ruimte is in een voorraadkast of opslag van een winkel. Kortom, even iets minder behoefte aan gloednieuwe USB-C-kabels bij elke gadget is een win-win voor iedereen.

Apple en lightning Voor Apple is het wat minder. Hoewel het zeker een voorstander is van duurzaamheid (het levert zijn iPhone ook allang niet meer standaard met een lightningkabel), moet het nu meegaan met technologie dat het niet zelf ontwikkeld heeft. Apple’s grootste kritiek op het plan van de EU is dan ook dat het standaardiseren van USB-C zorgt voor een rem op innovatie. Apple kent zijn eigen lightningkabel door en door en kan hierin zelf doorontwikkelen: met USB-C ligt dat net even anders. Apple gebruikt in bijna geen enkel apparaat een USB-C-poort, waardoor er de komende tijd veel moet veranderen. Dat brengt uiteraard de nodige kosten met zich mee. Het is de vraag of Apple dat zal doorberekenen naar zijn klanten, die de laatste tijd het level al veel duurder zien worden, of dat het eventueel samen met de EU naar een oplossing zoekt.

Nieuwe iPhone In ieder geval zou de nieuwe iPhone die er in de herfst aankomt al USB-C gebruiken, dus mogelijk was Apple hierop toch alvast goed voorbereid. Of het echter ook betekent dat bijvoorbeeld Amerikanen ineens Apple-producten met USB-C-poorts krijgen, dat is de vraag. Herfst 2024: dat duurt nog wel even, maar reken maar dat je dit jaar al een verschuiving zal zien van andere oplaadvormen naar USB-C. Met dank aan Europa dus.