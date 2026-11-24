Wanneer heb jij voor het laatst je smartphone schoongemaakt? Als je hier even over moet nadenken, dan is dat geen goed teken. Tegelijkertijd: ook als je wel regelmatig je toestel schoonmaakt, kan het zijn dat er manieren zijn om dat beter te doen. Dit is hoe je binnen 2 minuten je telefoon goed schoon kunt maken.

Smartphone schoonmaken

Je smartphone is een grote bijeenkomst van bacteriën. Gelukkig kan het over het algemeen weinig kwaad, maar het is toch wel prettig als je toestel wat schoner is. Sommige mensen hebben de goede gewoonte om hun smartphone mee te nemen naar de wc en wanneer ze hun handen wassen meteen een doekje over hun toestel te halen. Maar er zijn manieren om net even grondiger te werk te gaan en dat hoeft helemaal niet lang te duren.

Het enige wat je nodig hebt zijn een microvezeldoekje en een nat doekje met 70% isopropyl alcohol . Je kunt hiermee je telefoon schoonmaken zonder dat je de hele beschermlaag van je toestel veegt. Je hoeft ook echt niet minutenlang te poetsen, als je het maar even grondig doet. Er wordt in ieder geval afgeraden om Glassex of huishoudsprays te gebruiken.

Eén keer per dag

Je hoeft het echt niet vijf keer per dag te doen: maar één keer per dag wordt wel aangeraden. Je hoeft er dus geen dure schoonmaakkits voor te gebruiken, als je gewoon het juiste gebruikt, dan hoeft dat helemaal niet duur te zijn. Voor 13 euro heb je een fles Isopropanol reinigingsmiddel en een microvezeldoekje kost natuurlijk ook amper wat. Deze twee zaken zijn het meest safe voor je smartphone en vooral niet voor de vieze bacteriën die zich op je scherm en in randjes hebben verzameld. Je kunt ook natte doekjes kopen die al 70 procent alcohol bevatten: die zijn misschien nog wel beter om te gebruiken.

Vingerafdrukken kun je het beste weghalen met een microvezeldoekje met een beetje water. Dat kun je zo vaak doen als je wil, want water is veilig. Let wel op dat je het vochtig maakt, niet nat. Zand in de randjes en ports van je telefoon is niet ideaal, maar je kunt met plakband zorgen dat het verdwijnt. Je duwt dat even in de ‘gaatjes’ van je smartphone en door het er rustig af te trekken kun je dan mooi veel zand verwijderen. De tape gooi je weg en klaar is kees. Zit het echt heel hardnekkig vast op plekjes die het tape niet goed kan bereiken, dan kun je een tandenstoker overwegen.

Wil je even snel je toestel schoonmaken met een ander middel, pas dan goed op. Zeker handreiniger is een probleem voor telefoons, net als dus Glassex. Maar ook iets simpels als te veel water, ruwe papieren doekjes en azijn kunnen je smartphone heel negatief beïnvloeden. Veel mensen doen vanalles met lucht uit een spuitbus, maar die onder druk staande lucht kan ervoor zorgen dat je microfoon juist naar zijn grootje gaat.

Niet altijd even onschuldig

Veel producten lijken dus wel zo onschuldig, maar zijn dat eigenlijk niet. Dat is iets om rekening mee te houden wanneer je je telefoon schoonmaakt: je wil hem immers beter maken, niet slechter.