Opruimen: vijf tips om je telefoon op te ruimen

Het einde van het jaar is voor veel mensen ook een overgangsperiode: sommige mensen gaan hun foto’s van dat jaar opruimen en een jaarfotoboek maken, terwijl anderen juist hun hele huis gaan schoonmaken en opruimen. Een nieuw jaar, een nieuw begin. Je wil natuurlijk ook dat je telefoon een verse start heeft en dat kun je gelukkig makkelijk bereiken. Zeker met deze vijf tips om je telefoon op te ruimen.

1. Verwijder foto’s en video’s Je hoeft foto’s en video’s zeker niet te verwijderen voor altijd, maar het is wel handig om ze van je telefoon af te halen om snel ruimte te maken. Je zou ze in de cloud kunnen opslaan, bijvoorbeeld via Apple iCloud of Google Foto’s. Daarmee staan de foto’s in een bieb op je telefoon om te bekijken, maar als je ze echt als bestand op je telefoon wil, dan kun je ze dan downloaden in plaats van dat al die bestanden constant geheugen in beslag nemen. Vergeet ook niet WhatsApp-mappen te bekijken: je zal merken dat veel content daaruit vaak meteen de prullenbak in kan: dat ruimte ook weer op.

Die vrees om je foto's kwijt te raken bij veranderen smartphone , en ja gekopieerd naar sd, google foto's , cloud.. — Karen_066Zeg maar Karin. (@Karinvr066) May 5, 2022

2. Ga door je apps heen Misschien heb je een keer die app van dat warenhuis gedownload, om er vervolgens een jaar lang tegenaan te kijken op je toestel, terwijl je daar nooit meer komt. Het is slim om af en toe even door je apps heen te gaan en te verwijderen wat je niet gebruikt. Vergeet ook niet dat je met je data-abonnement of op wifi ook gewoon een app in minder dan een minuut even downloadt, dus mocht dat warenhuis toch ineens wel weer bezoeken, dan zou je de app ook direct op dat moment kunnen downloaden en gebruiken. En daarna weer snel verwijderen: opgeruimd staat netjes. 3. Doe een volledige reset Wil je het echt rigoureus aanpakken, dan kun je er ook over nadenken om je telefoon terug te zetten naar fabrieksinstellingen. Dat vergt wel wat voorbereidend werk, want met zo’n reset ben je werkelijk alles op je telefoon kwijt en gaat hij als het ware terug naar toen je hem net uit het doosje haalde voor de eerste keer. Zorg dus dat je een goede back-up maakt van wat je wil bewaren, zodat je snel de boel weer kunt terugzetten als je je telefoon van de fabrieksinstellingen hebt voorzien. Althans: wel nadat je eerst de andere tips uit dit artikel hebt gevolgd natuurlijk.

Ik moet mn telefoon opruimen pic.twitter.com/Jzb86ufrGV — meri (@cigkoftesushi) January 11, 2023

4. Leeg de cache van je toestel Misschien is zo’n volledige reset te veel van het goede: begrijpen we wel hoor. Er zijn meer dingen waar je aan kunt denken om op te ruimen en je telefoon niet alleen overzichtelijker te maken, maar ook wat sneller. De cache legen. Je kunt dat bij een computer doen (even af en toe de geschiedenis van je browser verwijderen kan wonderen doen), maar ook bij een telefoon. Binnen de Instellingen kun je opslag vinden en daar is de cache te legen. DSat scheelt weer veel opgeslagen informatie. 5. Verwijder contacten Dit zal niet je telefoon sneller maken, maar voelt misschien in je hoofd wel wat opgeruimder: bewaar de contacten die je echt wil blijven behouden, maar gooi verder alles weg. Dat nummer dat je belde maar waarvan je geen idee hebt wie het is en dus als ‘geen idee’ in je telefoon staat, die collega’s van je vorige baan, vrienden die misschien toch net een ander kant op zijn gegaan: er zijn veel redenen om niet alle contacten per se te willen behouden. Even lekker erdoorheen, want dat hoort bij een grote schoonmaak van je toestel: helemaal klaar voor een nieuw jaar met nieuwe kansen.