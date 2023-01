5 dingen om te doen als je een nieuwe smartphone hebt

Je hebt een nieuwe telefoon gekocht en daar ben je natuurlijk hartstikke blij mee. Je kunt weer een aantal jaren vooruit en je hebt een mooi, glimmend nieuw hebbeding in je handen. De eerst tijd ben je waarschijnlijk heel voorzichtig met je toestel. Helemaal goed: je best doen om hem heel te houden is sowieso een goed idee met een telefoon. Maar, wat doe je verder eigenlijk als je een nieuwe smartphone hebt? Deze activiteiten zijn een must voor iedereen die een nieuw toestel in gebruik neemt.

Check wat er in de doos zit Dit is een raar advies, zou je denken, maar veel mensen realiseren zich niet dat er veel meer in dat kleine doosje gepropt zit dan dat toestel alleen. Sowieso vind je er het pinnetje waarmee je je simkaart uit je oude toestel haalt en in je nieuwe doet. Dat scheelt weer zoeken naar een oorbel of paperclip. Daarnaast worden sommige telefoons geleverd met een (vaak doorzichtig) hoesje. Handig als je nog geen hoesje voor je toestel hebt gekocht en hem toch graag heel wil houden.

Neem de tijd om hem in te stellen Het is misschien een flauw advies, maar het is wel heel waardevol. Vaak wil je omdat je een nieuw toestel hebt snel zien wat hij allemaal kan, terwijl je dan dus allerlei dingen in het instellen skipt. Zonde, want je zal altijd zien: dan denk je later: ‘waarom doet mijn telefoon toch zo irritant?’ blijkt dat je dat zelf hebt ingesteld in je haast. Gewoon even rustig de tijd nemen, goed lezen wat je telefoon je allemaal voorgeschoteld aan keuzes en met je volle aandacht je telefoon instellen. Zo installeer je automatisch al je wifi, zodat je minder data gebruikt als je thuisbent, en wordt er al meteen gekeken of er al updates zijn. Download en installeer die meteen om je telefoon zo up-to-date mogelijk te houden.

Check of er apps zijn die je niet wil Heel veel fabrikanten kiezen er helaas voor om allerlei apps voor te installeren. Apps waar je totaal niet op zit te wachten. Soms kun je ze niet deïnstalleren maar wel uitschakelen, Gewoon doen als je er geen behoefte aan hebt, dat maakt je telefoon een stuk overzichtelijker, naast dat een veelheid aan apps je telefoon ook enorm kunnen vertragen zonder dat je ook maar iets in de gaten hebt.

Je oude telefoon erbij houden Veel apps hebben een mogelijkheid om meteen mee te verhuizen naar je nieuwe telefoon (net als bijvoorbeeld je foto’s en contacten via een back-up). Zeker als je van iPhone naar iPhone gaat is dat in een handomdraai gefikst. Is dat om wat voor reden niet gelukt of wil je met enigszins schoon schip starten, dan kun je handmatig apps toevoegen. Houd je oude telefoon met daarop de apps die je gebruikte er echter bij, want vaak kun je apps (zoals DigiD) makkelijker instellen als je de app van je vorige toestel erbij houdt. Scheelt veel tijd en zoeken naar wachtwoorden.

Zet je foto-back-up aan Foto’s maken en je telefoon vervolgens kwijtraken is dramatisch, dus zorg dat er automatisch een back-up wordt gemaakt van je foto’s. Dat kun je bijvoorbeeld door de cloud van Apple te gebruiken of Google Foto’s. In de instellingen kun je inschakelen dat er automatisch een back-up wordt gemaakt en daardoor kun je niet alleen als je een nieuwe telefoon hebt meteen je foto’s benaderen (en ben je ze niet helemaal kwijt als je toestel stukgaat of kwijtraakt), maar je kunt ook op allerlei andere apparaten je foto’s bekijken. Handig!