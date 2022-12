Zo begin je het nieuwe jaar met een goed opgeruimde smartphone

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat betekent dat we lekker fris willen beginnen. Veel mensen ruimen hun kamer op, geven hun huis een sopje of maken hun auto eens schoon, waarin ze praktisch wonen. Een opgeruimd ‘huis’ is een opgeruimd hoofd, is het motto. Hoe zit het met je smartphone? Met deze tips heeft ook je smartphone een goed begin van 2023.

Apps opruimen

Het is het makkelijkst om te beginnen bij de apps. Je weet zelf het beste welke apps je veel gebruikt en welke niet. Vroeger zou je een app van een winkel op je telefoon laten staan, zodat je altijd je klantenkaart bij de hand hebt. Inmiddels is dat ten eerste niet nodig omdat je de app eigenlijk net zo makkelijk even snel kunt downloaden en kunt inloggen terwijl je in de winkel staat. Ten tweede zijn er ook wallet-apps waarin je klantenkaarten kunt opslaan. Hierdoor is die app van die winkel helemaal niet meer nodig: tenminste, niet voor de klantenkaart. Bedenk goed welke apps je de moeite waard vindt om te bewaren en welke je eigenlijk nooit meer aanraakt. Check ook in de App Store of Play Store of je een abonnement hebt lopen op die apps en zet die stop. Zo bespaar je meteen geld in het nieuwe jaar, dat economisch gezien een uitdaging schijnt te worden.

Foto's en video's wegdoen Het voordeel aan apps verwijderen is niet zozeer dat ze veel ruimte innemen, want dat valt over het algemeen wel mee. Het gaat er meer om dat ze niet stiekem in de achtergrond gaan draaien en je telefoon langzamer maken, zonder dat je het weet. En je hebt ook de apps die je wel gebruikt eerder gevonden, als er niet allerlei andere apps tussendoor staan in je startmenu. Een andere map waarin je zeker moet kijken, dat zijn de foto’s en video’s. Dat is vaak het gros van de ruimte op je telefoon, zeker in een wereld waarin we elkaar op WhatsApp constant idiote video’s en gekke gifjes sturen. Daar staat je telefoon waarschijnlijk helemaal vol mee. Hoe vaak ga je nog kijken naar een random gifje, of een video van een concert die veel te lang duurt? Lekker weggooien, het zal je telefoon enorm veel ruimte schelen. Bovendien kun je je foto’s meteen even door en in mapjes zetten per vakantie of activiteit. Dat is ook leuk om te doen zo aan het eind van het jaar: even al die mooie herinneringen door die je in 2022 hebt gemaakt.

Telefoon opruimen Video’s die per ongeluk zijn opgenomen, foto’s die veel te bewogen zijn: vaak kun je ze maar beter weggooien. Hetzelfde geldt voor documenten en downloads, ook mappen die zeker wel een bezem kunnen gebruiken. Die pdf van die tickets van Peter Pannekoek laatst, die heb je nu niet meer nodig. Dat menu van dat restaurant waar je vriendin per se wilde eten met de kerst? Dat is inmiddels allang voorbij, dus lekker wegdoen. Dit alles kan best wel een werkje zijn, zeker als je veel foto’s maakt en veel downloadt. Schrik dus niet als je hier heel wat uren mee bezig bent. Er is nog een map die veel GB’s kan innemen op je telefoon, namelijk die van streamingdiensten. Of het nu gaat om muzieklijsten die je hebt gedownload op Spotify of alle afleveringen van Euphoria op HBO Max: ze nemen ruimte in op je telefoon. Wil je bepaalde lijsten of afleveringen toch offline beschikbaar houden, dan moet je die lekker laten staan, maar vaak heb je iets allang gekeken of luister je inmiddels eigenlijk alleen maar naar die ene playlist. Kijk ook even in je browser, zoals Safari of Chrome: zorg dat je hierin je cache verwijdert: dit zijn allemaal gegevens van websites die je telefoon downloadt bij het surfen om te zorgen dat de pagina sneller laadt. Lekker wegdoen, dan begin je 2023 pas echt met een schone lei.

Schoonmaken Het opruimen van je telefoon behelst niet alleen het verwijderen van allerlei zaken. Het gaat ook om up-to-date zijn. Check dus in de app stores of je al je apps wel helemaal up-to-date hebt: zijn er updates, zorg dan dat je die zo spoedig mogelijk downloadt en installeert. Je bent nu al een heel eind met je telefoon, dus waarschijnlijk merk je dat hij al wat sneller is, wat fijner werkt en wat overzichtelijker is. Dan zit er nog maar één ding op: even een microvezeldoekje eroverheen halen. De buitenkant is namelijk een soort magneet voor viezigheid. Dit laatste is trouwens niet iets wat je een keer per jaar zou moeten doen: liever een keer per dag. Een opgeruimde telefoon: voelt lekker toch? Nu je tablet, laptop en desktop nog.