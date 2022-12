Oliebollen, aftellen, vuurwerk: de leukste apps voor Oud & Nieuw

Het is tijd om af te tellen tot 2023 begint. Je staat klaar met je oliebol in de ene hand en je glaasje champagne wordt net ingeschonken, terwijl je op je telefoon kijkt naar de klok. 10, 9, 8… Elk jaar weer een kippenvelmoment, als we een nieuw jaar inluiden. Met deze apps maak je je Oud & Nieuw nog beter.

New Year 2023 Fireworks Hoewel vuurwerk dit jaar een soort van mag, zijn er nog steeds veel mensen die er weinig van moeten hebben. Best leuk om te zien, die kleurenpracht in de nacht, maar die knallen, die rommel en al die euro’s die in rook opgaan: het is niet voor iedereen. Met de app New Year 2023 Fireworks verandert dat, want deze live wallpaper laat prachtig vuurwerk zien. Je kunt zelf kiezen welk type vuurwerk er in de virtuele lucht wordt geschoten.

New Year Countdown 2023 Dat aftellen kun je natuurlijk doen met een klok op een televisiezender, maar New Year Countdown 2023 biedt net dat beetje meer. Je kunt je goede voornemens erin sturen en afbeeldingen sturen naar vrienden en familie om ze een gelukkig nieuwjaar te wensen. Naast natuurlijk het feit dat het een aftelklok is, waarbij je zelf de kleur van de tekst kunt kiezen en de achtergrond-afbeelding. Je aftellen kan nu al beginnen met deze grappige app.

Gelukkig Nieuwjaar 2023 Wil je vooral een mooi plaatje maken voor je vrienden en familie om ze een gelukkig nieuwjaar te wensen? Bellen doen we immers allang niet meer, veel mensen vinden een WhatsApp-bericht voldoende. Met Gelukkig Nieuwjaar 2023 kun je allerlei plaatjes kiezen om mensen met nog wat tekst een fijn 2023 te wensen.

New Year 2023 Fireworks 4D Net als de eerdergenoemde vuurwerk-app is deze app er ook om je telefoon wat meer in Oud & Nieuw-sferen te brengen. Je kunt hierin niet het vuurwerk kiezen, maar wel de kleur en de intensiteit ervan. Deze app is al vele miljoenen keren gedownload en mensen zijn enthousiast over de sfeerverhogende 2023-vuurwerkcijfers en natuurlijk die vuurwerkbollen erboven.

VeiligVieren Ben je van plan om vuurwerk af te steken? Download dan nog even deze app, want hiermee kun je een kleine cursus doen in hoe je vuurwerk veilig kunt afsteken. Het is een vrij eenvoudige app, maar er zit wel informatie in die je toch een paar vingers kunnen schelen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Pas bij het afsteken van vuurwerk wel op voor drones.

Wil je bijvoorbeeld weten hoe je oliebollen bakt? Daar is helaas geen app voor. Vroeger was er nog een app genaamd Oliebol op iPhone waarmee je tenminste een goede oliebollenkraam in de buurt kon vinden, maar ook dat is voorbij. Je bent dus overgeleverd aan apps met recepten. Gelukkig zijn die er genoeg: vaak vind je in de app van je supermarkt al een heleboel recepten, zeker voor oliebollen. We wensen je alvast een heel veilige en gezellige jaarwisseling toe!