​Oud&Nieuw: we gebruikten tenminste 196 terabytes aan mobiele data

En meer deden we, want die grote hoeveelheid data die het netwerk van KPN gisternacht heeft moeten verwerken komt lang niet alleen van tekstberichten op WhatsApp. We hebben ook veel video’s en foto’s naar elkaar gestuurd met ongetwijfeld veel vuurwerkspektakel en ‘proost’-momenten, iets wat aanzienlijk meer data kost dan alleen wat tekst. Tussen 10 uur ‘s avonds en 4 uur ‘s nachts werd er ongeveer 20 terabytes meer afgehandeld op KPN’s netwerk dan diezelfde periode vorig jaar.

Vroeger lag het telefoonnetwerk om 12 uur ‘s nachts plat omdat iedereen zijn familie en vrienden opbelden om ‘gelukkig nieuwjaar!’ te roepen. Sms’jes kwamen vaak niet eens aan, omdat het netwerk overbelast was op dat belangrijke tijdstip. Inmiddels kiezen steeds meer mensen voor sms’en of bellen, want door WhatsApp kun je het allemaal: je kunt een voice-bericht inspreken, alleen tekst sturen of meer.

Naast een heleboel oliebollen, vuurwerk en bubbels is er gisternacht ook veel data doorheen gegaan. De Oudejaarsnacht was in ieder geval bij KPN een nieuw record: nog nooit werd er op het netwerk van de aanbieder zoveel mobiele data verwerkt. Het was maar liefst 196 terabytes.

Vijf over twaalf

De piek? Die is niet om 00:00 uur precies, want dan zijn mensen over het algemeen nog druk met champagne ontkurken en de vrienden of familie waar ze zijn een gelukkig nieuwjaar wensen. Maar tussen vijf over twaalf en tien over twaalf gaat het los. Vooral met data dus, want de sms’en en bellen keldert.

Vorig jaar werden er 2,9 miljoen sms’jes verstuurd en 4,5 miljoen telefoontjes gepleegd. Dit jaar waren dat 2,4 miljoen sms’jes en 4,1 miljoen telefoongesprekken. Het zijn enorme aantallen en dan te bedenken dat dat alleen het netwerk van KPN betreft. Er zijn ook veel Nederlanders die bijvoorbeeld Vodafone of T-Mobile gebruiken.

Meer meldingen bij de brandweer

Mobiele data is helaas niet het enige dat een record brak tijdens oudjaarsavond 2019-2020: de Nederlandse brandweer is in de laatste vier jaar niet zo vaak gebeld als op oudejaarsavond. Dat is spijtig, want er was juist een steeds verdere daling te zien. In totaal waren er 4340 meldingen, wat 118 meer meldingen zijn dan vorig jaar.

Dat heeft mogelijk ook te maken met het weer: er vormde zich op diverse plekken in Nederland dikke dekens van mist. Bovendien werd er wederom veel vuurwerk de lucht ingeschoten, waar Nederlanders in totaal 77 miljoen euro aan uitgaven.