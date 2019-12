Vervolgcampagne #DOESLIEF; stop met agressie tegen hulpverleners

Als vervolg op de succesvolle #DOESLIEF campagne in maart 2019, kondigt SIRE vandaag een korte, actuele vervolgcampagne aan gericht op geweld en agressie tegen hulpverleners.

Jaarlijks worden er vele duizenden meldingen gedaan van verbaal of fysiek geweld tegen brandweer, politie-, ambulance- en ander hulpverlenend personeel. Één op de drie hulpverleners kreeg vorig jaar te maken met agressie. Een aantal dat in de periode rond de jaarwisseling alleen maar verder toeneemt. SIRE (Stichting Ideële Reclame) heeft besloten dit ongewenste gedrag onderwerp van gesprek te laten zijn in de laatste week van het jaar.

Handen af van onze hulpverleners

In 2011 lanceerde SIRE de campagne ‘Handen af van onze hulpverleners’ nadat uit onderzoek bleek dat 53% van de hulpverleners wel eens geconfronteerd werd met geweld. Acht op de tien Nederlanders zeiden toen het geweld en agressie tegen hulpverlenend personeel af te keuren.

Acht jaar later blijkt het beledigen, bedreigen of zelfs fysieke geweld tegen hulpverleners weliswaar afgenomen, maar het komt nog steeds te vaak voor. SIRE hoopt met deze korte #DOESLIEF campagne op TV, radio en online opnieuw bij te dragen aan een extra stukje bewustwording over dit onderwerp en een verdere daling van dit gedrag te stimuleren.

#DOESLIEF

Op 4 maart 2019 lanceerde SIRE haar nieuwe campagne #DOESLIEF, waarmee zij Nederlanders aan het denken heeft gezet over hoe we dagelijks met elkaar omgaan. De campagne, die Nederlanders confronteert met klein en groot onaardig gedrag, is bij de lancering zeer uitgebreid besproken in de media en sindsdien enorm gaan leven in heel Nederland.

SIRE heeft Nederlanders opgeroepen om op onaardig gedrag te reageren met #DOESLIEF, iets wat massaal is opgepakt. Afgelopen maanden mochten SIRE en alle meewerkende bureau's diverse prijzen in ontvangst nemen voor de succesvolle campagne, waaronder een bronzen Effie.