Oudejaarsavond: wordt het Claudia, de Toppers, Marco of een avondje Netflixen?

Oudejaarsavond wordt door veel Nederlanders met oliebollen op de bank voor de televisie gevierd. Traditie getrouw is er de oudejaarsconference, de klok en natuurlijk het NOS jaaroverzicht. Wat hebben de publieke en commerciële omroepen dit jaar op het programma staan?



In hoeverre is deze vraag in de nabij toekomst nog relevant? Met de komst van ondemand diensten als Netflix, Disney maar ook Pathé thuis en Videoland staan de kijkcijfers van menig programma behoorlijk onder druk. In veel huishoudens zal dan ook naar verwachting komend jaar de vraag worden gesteld in hoeverre er nog gebruik wordt gemaakt van het maandelijkse kabel abonnement. Immers via de smart televisie kun je vrijwel alles terugkijken en heb je natuurlijk toegang tot de wereld aan apps.



Let wel als je al deze losse abonnementen van de diverse ondemand diensten zoals Netflix, Disney, Videoland maar ook Spotify maandelijks optelt dan drukken deze toch gezamenlijk behoorlijk op het huishoudpotje. De vraag; in hoeverre deze maandelijkse kosten nog opwegen tegen het aantal uren dat men vandaag de dag als gezin nog lineair televisie kijkt, is dan ook vrij relevant. Zijn enkel de ondemand diensten niet voldoende? Het wordt in ieder geval op tal van punten een boeiend televisie jaar voor zowel de publieke als de commerciële omroepen.



Maar goed wat hebben we vanavond op het programma staan?

Vanavond kun je in ieder geval om 22.20 uur op de NPO1 kijken naar Claudia de Brei. Ze luidt het jaar uit met de Oudejaarsconference 2019 waarin ze naar alle waarschijnlijkheid een liefdesliedje voor Johan Derksen zingt en natuurlijk Songfestivalwinnaar Duncan Laurence en de OranjeLeeuwinnen aandacht geeft



NPO 2 zendt om 21.10 uur het NOS Oranje jaaroverzicht uit waarin Astrid Kersseboom de kijker mee terug naar deze en andere gebeurtenissen waar de koninklijke familie in 2019 bij was.



Op NPO 3 kun je vanaf 21.30 uur afstemmen op de Toppers in concert 2019 waarin Gerard Joling, Jeroen van der Boom, René Froger en Jan Smit de ArenA weer op z’n kop zetten. Tijdens deze jubileumeditie - het vijftiende Toppers-concert - waren er gastoptredens van The Weather Girls, de Snollebollekes, T-Spoon, OG3NE, Sheila Ferguson en Re-Play.