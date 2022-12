Drones patrouilleren rondom Oud en Nieuw

Wie zich de afgelopen twee nieuwjaarsnachten nog kan herinneren zal wellicht verbaasd zijn om te horen – voor zover je dat vergeten mocht zijn – dat het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen toen ook al verboden was. De handhaving van dat verbod was een ander verhaal, want eigenlijk zag je, in vergelijking tot de jaren daarvoor, nauwelijks minder vuurpijlen de lucht in vliegen. Om nog maar te zwijgen van het knalvuurwerk.

Drones voor handhaving

Dit jaar gaat de politie, onder andere voor de handhaving van het vuurwerkverbod, ook drones de lucht in sturen. Die kunnen het afsteken van (zwaar) knalvuurwerk en vuurpijlen beter in de smiezen houden zodat vervolgens de agenten op de grond direct kunnen ingrijpen.

Het zal mij benieuwen of de dronepatrouilles het gewenste effect gaan hebben. Of dat we op nieuwjaarsdag, naast de standaard berichten over waar het allemaal misging, ook bestookt worden met het nieuws dat er een aantal politiedrones met vuurpijlen uit de lucht geschoten zijn. Laten we het niet hopen.

Overigens hebben de drones nog een taak. Ze worden namelijk ook ingezet op plekken waar de oud- en nieuwfeesten uit de hand dreigen te lopen. Of plekken waarvan bekend is dat er vaker tijdens oudjaar incidenten te betreuren zijn. Met behulp van de drones kunnen die situaties ook eerder gesignaleerd worden en is de politie in staat, met behulp van ‘luchtbeelden’, daar beter op te anticiperen.

Genoeg 'Blauw' op straat en paraat

Het inzetten van drones betekent overigens niet dat er minder agenten nodig zijn. De politie stelt in haar persbericht dat ondanks de personeelstekorten tijdens de jaarwisseling genoeg agenten op de been zijn.

“De Mobiele Eenheid, hondengeleiders en arrestatie-eenheden staan klaar om in te grijpen, mocht er ergens iets misgaan. In Driebergen is op oudjaarsavond een zogeheten NSGBO jaarwisseling actief (Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden), die de situatie in het land in de gaten houdt”, aldus de politie.