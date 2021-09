Data van Politie drones naar Chinese overheid?

DJI heeft verreweg de populairste drones. Dat is geen nieuws. Ze worden niet alleen door drone-fanaten gebruikt, maar ook door de Nederlandse hermandad. DJI is een Chinees bedrijf. Die herkomst heeft veel bedrijven de afgelopen jaren al dwars gezeten. Denk maar aan de Huawei (5G) saga. Chinese bedrijven worden, door de politieke structuur van dat land, nogal eens in verband gebracht met hun (on)vrijwillige dienstverlening voor de lokale overheid. In dat licht bezien is het dus niet zo heel erg verrassend dat DJI nu ook met deze praktijken in verband gebracht wordt. De beelden en andere data die door drones van deze fabrikant verzameld worden, zouden ook naar China gestuurd worden. Al dan niet op last van de Chinese overheid.

Politie gebruikt deze drones ook

Dat de Chinezen een ander idee hebben bij privacy, en de bescherming daarvan, is wel duidelijk. Letterlijk alles en iedereen wordt daar gecontroleerd. Maar of we wel zo blij moeten zijn met het feit dat beelden die geschoten worden met DJI drones die de Nederlandse Politie maakt, is natuurlijk een heel andere vraag.

Dat zijn immers vaak ook beelden waarop dingen te zien zijn die we liever niet aan buitenlandse overheden tonen. En dan doel ik niet alleen op het zoeken naar criminele activiteiten, maar ook het controleren van (grote) evenementen en de openbare orde. In dat geval verwacht je dat de beelden en data volkomen veilig opgeslagen worden en niet in handen komen van onverlaten of andere overheden.

Het is overigens niet de eerste keer dat de DJI drones op deze manier in het nieuws komen. In diverse andere landen wordt al geruime tijd gedacht over een verbod of is de verkoop aan banden gelegd.