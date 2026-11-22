Ruim 3,2 miljoen mensen in Nederland gebruiken wekelijks NOS Teletekst via tv of de app . Sinds de start op 1 april 1980 staan de nieuwskoppen op pagina 101 en de pagina blijft populair.

In 2024 werd die nieuwspagina via de Teletekst-app maar liefst 1,9 miljard keer geopend door 3,2 miljoen verschillende bezoekers.

Een schaakpartij als startschot

Op 1 april 1980, om 10.00 uur, begon NOS Teletekst officieel in de aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Max Euwe, wereldkampioen schaken van 1935 tot 1937, gaf het startschot met een partij tegen NOS-hoofdredacteur Wim Stokla. De zetten verschenen live op Teletekst: zo konden de aanwezigen meteen zien wat het nieuwe medium kon.

Het publiek thuis was nog klein. Bij die allereerste uitzending hadden ongeveer 2.000 mensen een geschikte televisie, en na een uur zat het erop. Ronald Swart, Teletekstredacteur van het eerste uur, herinnerde zich nog een andere beperking: “In het begin waren de Teletekstpagina’s alleen maar overdag op te roepen.”

Ook de indeling lag vroeg vast. De makers zetten de nieuwskoppen direct op pagina 101, naar het voorbeeld van Ceefax, de Teletekstdienst van de BBC die al sinds 1974 bestond. Wie het nieuws wilde zien, wist daardoor meteen welk nummer hij moest intikken.

Op pagina 101 moet elk woord zijn plek verdienen

Voor een kop op pagina 101 zijn maximaal 35 tekens beschikbaar. Een bericht moet in drie korte alinea’s passen. Zelfs woorden aan het einde van een regel worden daarom nog altijd niet afgebroken.

De kracht van Teletekst is wat mij betreft de eenvoud. Op pagina 101 zie je heel snel het belangrijkste nieuws.” Ronald Swart, Teletekstredacteur. .” Ronald Swart, Teletekstredacteur.

De redactie heeft de opzet sinds de start nauwelijks aangepast: korte teksten, een vast aantal regels en geen eindeloos scrollen om de rest te vinden.

De app kreeg hetzelfde vaste ritme

In 2010 kwam de Teletekst-app erbij. Daarmee hoef je geen televisie aan te zetten om de pagina’s te bekijken; de app werkt voor de publieke zenders NPO1, NPO2 en NPO3.

De Teletekst-app stond dat jaar op de vierde plaats onder de populairste nieuwsapps in Nederland, achter de NOS-app, NU.nl en de AD-app.

In 2025 had Teletekst zo’n 690.000 dagelijkse gebruikers. Gemiddeld werd Teletekst dat jaar 2,4 miljoen keer per dag geopend.

Ondertussen zijn de BBC, de Vlaamse VRT, RTL en de meeste Nederlandse regionale omroepen gestopt met hun eigen Teletekstdienst; NOS Teletekst bleef hier populair.

En dan is er nog pagina 888