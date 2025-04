5 redenen om Teletekst nog steeds te gebruiken

Teletekst: sommige mensen hebben dan geen idee waar je het over hebt. Het is echter een begrip in Nederland. Het is een beetje het MS Dos van de televisie: een zwarte achtergrond en heel duidelijke letters en cijfers in een kust en keur aan kleuren. Teletekst werd altijd als signaal met de gewone televisie meegestuurd (stiekem, in de beeldlijnen buiten het normale beeld), maar inmiddels is het ook gewoon een app. 45 jaar al: Teletekst startte ooit in Nederland op 1 april 1980. En toch gebruiken we het anno 2025 nog steeds: dit is waarom.

45 jaar Teletekst

Voordat we in de handigheden van Teletekst duiken, is het goed om te weten dat Teletekst helemaal niet Nederlands is. Veel mensen denken van wel, maar het komt toch echt uit het Verenigd Koninkrijk. De BBC ontwikkelde het al begin jaren ‘70 en sinds 1973 wordt het ook gebruikt. Het idee van Teletekst was vroeger dat een pagina een eigen nummer had: het eerte nummer was het magazinenummer (1 getal) en het tweede een paginanummer (2 getallen). Zo kwam je altijd op 3 nummers uit. Daarnaast start een Teletekstpaginanummer nooit met een 0 of 9.

1. Ondertiteling

Je zag het altijd in beeld staan als je Goede Tijden Slechte Tijden opzette: Teletekst-pagina 888 voor ondertiteling. Je kon dan als je bijvoorbeeld niet (goed) kan horen toch meekrijgen wat de personages uit Meerdijk elkaar allemaal toewensen, want het kwam dan onderin te staan als ondertiteling via Teletekst. Nog steeds kun je naar pagina 888 gaan voor deze ondertiteling, die bijvoorbeeld ook werkt voor de NPO. Teletekst is ooit ontwikkeld met als doel de ondertiteling mogelijk te maken. Het bleek echter veel breder inzetbaar.