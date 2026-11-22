Houd je in 2027 je telefoon vast op de fiets? Dan riskeer je vanaf 16 jaar een boete van 180 euro. Ook fietsen zonder werkende verlichting kan je 80 euro kosten. De nieuwe bedragen zijn nog niet definitief.

Vanaf 1 januari 2027 gaan naar verwachting negen van de zestien veelvoorkomende fietsboetes omhoog, blijkt uit een analyse van Overstappen.nl uit oktober 2026. Ook door rood fietsen wordt volgens het voorstel duurder. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd de jaarlijkse verhoging niet door te voeren.

Ook voor jongeren verandert het bedrag

Voor fietsers vanaf 16 jaar kost een telefoon vasthouden tijdens het fietsen in 2026 170 euro . Daarbij maakt het voor de boete niet uit of je belt of een bericht typt: in beide gevallen houd je het toestel vast. Volgens het voorstel komt er in 2027 tien euro bij.

Ben je jonger dan 16 jaar, dan is het bedrag lager. Voor dezelfde overtreding gaat de boete naar verwachting van 85 euro in 2026 naar 90 euro in 2027. Dat is vijf euro extra, tegenover tien euro voor oudere fietsers.

Welke andere fietsboetes stijgen?

Door rood fietsen kost in 2026 120 euro. Als het voorstel doorgaat, wordt dat vanaf 1 januari 2027 130 euro. Ook bij een kapotte fiets kun je duurder uit zijn: fietsen zonder werkende verlichting of met kapotte remmen gaat volgens het voorstel van 75 naar 80 euro, een stijging van vijf euro.

Het blijft niet bij licht dat helemaal niet werkt. Knipperende of verblindende fietsverlichting levert volgens het voorstel in 2027 eveneens een boete van 80 euro op.

2027: Tegen de rijrichting in fietsen kost 80 euro, tegenover 75 euro in 2026.

2027: Een verplicht fietspad niet gebruiken wordt vijf euro duurder en kost 80 euro.

2027: Verkeerd inhalen kost 130 euro, tien euro meer.

2027: Een kruispunt blokkeren levert een boete van 130 euro op, tien euro meer.

2027: Bij het hinderen van ov-passagiers tijdens het in- of uitstappen stijgt de boete met tien euro naar 130 euro.

Bij verkeersboetes voor fietsers komt daar doorgaans nog circa negen euro aan administratiekosten bovenop. Fietsboetes vallen onder de administratieve verkeersboetes (Wahv-boetes).

Waarom juist deze bedragen?

De voorgestelde verhogingen horen bij de jaarlijkse indexering van verkeersboetes. Het kabinet wil de boetes in 2027 gemiddeld met 2,7 procent verhogen, op basis van de ontwikkeling van de consumentenprijsindex van het CBS. Dat voornemen geldt voor alle verkeersboetes, dus ook voor overtredingen die niets met fietsen te maken hebben.

De fietsboetes die stijgen, doen dat gemiddeld harder. Uit de analyse van Overstappen.nl komt voor de onderzochte fietsovertredingen een gemiddelde stijging van 4,3 procent. Het vergelijkingsplatform gebruikte daarvoor gegevens uit de Boetebase, een overzicht van boetebedragen.

De Kamer wil de verhoging tegenhouden

De bedragen staan in het Concept Indexeringsbesluit verkeersboetes 2027. Het kabinet heeft dat besluit nog niet definitief vastgesteld. De ANWB verwacht dat de nieuwe tarieven op 1 januari 2027 ingaan, maar daarvoor moet het voorstel nog wel worden afgerond.

Volgens een Kamermeerderheid moet het kabinet afzien van de jaarlijkse verhoging. Volgens die Kamerleden moeten verkeersboetes bijdragen aan de verkeersveiligheid en niet worden gebruikt om de begroting aan te vullen.

Wat is de volgende stap?

Het conceptbesluit ging in juni 2026 al naar de Eerste en Tweede Kamer. De Raad van State stelde vervolgens op 16 september 2026 zijn advies over het ontwerpbesluit vast; dat advies werd op 21 september 2026 gepubliceerd.