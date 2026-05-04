Steeds meer Nederlanders, met name twintigers en dertigers, kiezen voor een bestaan als digital nomad. Deze manier van leven brengt allerlei voordelen met zich mee. In de eerste plaats is het mogelijk om met een westers salaris te leven in een veel goedkoper land. Daarnaast is het een prachtige manier om het echte leven in bijvoorbeeld Indonesië, Vietnam, Thailand, Mexico of Portugal te ervaren. Ook is het een ideale manier om werk en privé meer in balans te brengen. Een digital nomad kan zijn eigen werkdag immers grotendeels zelf indelen. Voor dat nieuwe bestaan kan beginnen, is het belangrijk om eerst wat zaken op orde te brengen.

Wensen in kaart brengen

Wie zelf als digital nomad aan de slag wil gaan, kan het beste eerst zijn of haar wensen in kaart brengen. Iedereen heeft immers zijn eigen wensen als het gaat om droombestemmingen, inspirerende culturen en een aangenaam klimaat. Voor de één betekent dat een leven als rondtrekkende digital nomad in Azië, terwijl de ander juist liever in een goedkoop Europees land bivakkeert. Waar de keuze uiteindelijk ook op valt, de tijd als digital nomad zal altijd een waardevolle periode zijn waar de persoon in kwestie vol trots en plezier aan blijft terugdenken.

De fijnste plekken voor digitale nomaden

Bij het selecteren van de beste bestemmingen voor digital nomads, zijn natuurlijk meerdere criteria van belang. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, betaalbaarheid, een aangename sfeer en natuurlijk een snelle internetverbinding. Populaire plekken zijn onder meer Bangkok en Chiang Mai (Thailand), Medellín (Colombia), Kaapstad (Zuid-Afrika), Bali (Indonesië), Da Nang (Vietnam) en Bansko (Bulgarije). Juist doordat deze locaties zo geliefd zijn, komen er echter steeds meer digital nomads naartoe. Wie juist het lokale leven echt wil leren kennen, doet er daarom goed aan om even verder te kijken. Dit kan zo eenvoudig zijn als kiezen voor een kleinere plaats in de directe omgeving.

Zo zit het met de KvK-inschrijving

Digital nomads zijn veelal werkzaam als zelfstandige en zijn hiervoor ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wie tijdelijk remote gaat werken en werk blijft doen voor een Nederlandse opdrachtgever, hoeft zich niet altijd uit te schrijven uit het Handelsregister. Uitschrijven is wel verplicht wanneer de digital nomad geen Nederlandse opdrachtgevers en geen zakelijk adres meer heeft in Nederland. Uiteraard staat de Kamer van Koophandel altijd klaar om advies op maat te geven.

Uitschrijven bij de gemeente: ja of nee?

Iedereen die op jaarbasis meer dan acht maanden buiten Nederland woont, is verplicht zich uit te schrijven bij de gemeente waar hij of zij nu woont. Deze acht maanden hoeven overigens niet aaneengesloten te zijn. Wie van plan is om korter als digital nomad te werken, kan meestal gewoon ingeschreven blijven staan.

Waar moet je als digital nomad belasting betalen?

Net als iedere andere Nederlander, moet ook een digital nomad belasting betalen. Wie slechts tijdelijk in het buitenland gaat werken en in Nederland ingeschreven blijft staan (ook bij de KvK), moet op de reguliere manier inkomstenbelasting en btw afdragen. Digital nomads die zich wel hebben uitgeschreven uit Nederland, moeten aangifte doen als buitenlandse ondernemer. Nederland heeft verschillende belastingverdragen met andere landen, waardoor dubbele belasting meestal wordt voorkomen.

Onmisbaar: een zakelijke rekening

Nu dat mooie leven als digital nomad steeds dichterbij komt, is het natuurlijk belangrijk om te zorgen dat ook het geld blijft binnenstromen. Hiervoor kan men al in Nederland een online zakelijke rekening openen . Met een dergelijke rekening is het mogelijk om overal ter wereld gemakkelijk en snel online te bankieren. Aangezien veel landen vooral werken met creditcards, kun je er voor kiezen om ook gelijk een zakelijke creditcard aan te vragen.

Bestemming gekozen? Check de lokale regels!

Wie in Nederland wil komen werken, heeft allerlei rechten en natuurlijk ook plichten. Zo is het ook voor digital nomads in het buitenland. Het is belangrijk om de lokale regelgeving van tevoren te checken en vervolgens ook na te leven. Dit heeft ook betrekking op de benodigde vergunningen om überhaupt ter plaatse te mogen werken. Binnen de Europese Unie mag je als digital nomad uiteraard overal neerstrijken. In landen in Azië of bijvoorbeeld Zuid-Amerika is dat vaak anders. Controleer van tevoren wat er nodig is om een visum en werkvergunning voor de gewenste bestemming te krijgen.

Verzekeringen regelen voor je trip

Een leven als digital nomad staat natuurlijk gelijk aan reizen en nieuwe plekken ontdekken. Het is dus belangrijk om goed verzekerd te zijn. Het is essentieel om een goede zorg- en reisverzekering af te sluiten. Daarnaast is het ook verstandig om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering. Een digital nomad blijft niet altijd verzekerd voor zaken als AOW, WW en arbeidsongeschiktheid. Zorg er daarom voor, dat ook deze aspecten goed worden afgedekt. Dit kan onder meer door vanuit het buitenland vrijwillig in te leggen voor de AOW.

Klaar voor een nieuw leven als digital nomad!