Google heeft de Fitbit Edge aangekondigd , een nieuwe fitnesstracker die uitgebreide gezondheidsfuncties combineert met een opvallend dun ontwerp. Met een groter OLED-scherm, ingebouwde gps, ecg-metingen en een batterijduur tot zeven dagen wil Google laten zien dat je niet per se een grote smartwatch nodig hebt om je gezondheid en sportprestaties bij te houden. De Fitbit Edge verschijnt op 27 oktober en kost €179,99.

Fitbit is al jaren een bekende naam op het gebied van fitnesstrackers en gezondheidsmetingen. Sinds de overname door Google is de technologie steeds nauwer verweven geraakt met het bredere ecosysteem van het bedrijf. Met de nieuwe Fitbit Edge kiest Google opnieuw voor een compacte tracker, maar dan met functies die we doorgaans ook bij uitgebreidere smartwatches tegenkomen.

Groter scherm in een ultradunne behuizing

De Fitbit Edge heeft een behuizing van gerecycled aluminium en een nieuw Hybrid OLED-scherm. Volgens Google is het display 46 procent groter en helderder dan bij eerdere Fitbit-trackers. Dat moet vooral tijdens het sporten prettig zijn, wanneer je snel je hartslag, afstand of trainingsgegevens wilt bekijken.

Ook de fysieke bediening is aangepakt. Een vernieuwde knop geeft voelbare feedback, zodat je niet uitsluitend afhankelijk bent van het touchscreen. Dat is bijvoorbeeld handig tijdens het hardlopen of wanneer je met bezwete handen een training wilt pauzeren.

Meer dan 100 sporten en ingebouwde gps

Google heeft de Fitbit Edge uitgerust met ingebouwde precisie-gps en een hoogtemeter. Daarmee kan de tracker zelfstandig routes, afstanden en hoogteverschillen vastleggen.

Daarnaast herkent het apparaat automatisch meer dan 100 verschillende activiteiten. Je hoeft dus niet voor iedere wandeling of sportsessie handmatig een training te starten.

Ook de gezondheidsfuncties zijn uitgebreid. De Fitbit Edge kan onder meer je hartslag, slaapfasen en veranderingen in huidtemperatuur registreren. Via de ecg-app is het bovendien mogelijk om een elektrocardiogram te maken, waarmee bepaalde afwijkingen in het hartritme kunnen worden gesignaleerd.

Die metingen kunnen nuttige inzichten opleveren, maar vervangen uiteraard geen medische diagnose.

Zeven dagen batterijduur en snelladen

Een van de belangrijkste voordelen ten opzichte van veel smartwatches is de batterijduur. Volgens Google gaat de Fitbit Edge maximaal zeven dagen mee op één acculading.

Is de batterij toch leeg, dan moet vijf minuten magnetisch snelladen voldoende zijn voor een volledige dag gebruik. De tracker is daarnaast waterbestendig tot 50 meter.

Opvallend is de aandacht voor reparatie en levensduur. Google spreekt over een modulaire constructie met een vervangbare batterij. Daarmee speelt het bedrijf in op de groeiende behoefte aan elektronica die langer meegaat.

Ook een speciale Stephen Curry-uitvoering

Naast de reguliere Fitbit Edge verschijnt een speciale uitvoering die is ontwikkeld rond basketballer Stephen Curry. Deze Stephen Curry Special Edition krijgt een eigen ontwerp en kost €219,99.

De standaard Fitbit Edge heeft een adviesprijs van €179,99. Beide modellen zijn vanaf 12 oktober vooruit te bestellen en liggen vanaf 27 oktober in de winkels.

Bij aanschaf krijgen kopers drie maanden toegang tot Google Health Premium, waarmee aanvullende gezondheidsinzichten en functies beschikbaar komen.

Met de Fitbit Edge zet Google opnieuw in op de combinatie van sport, gezondheid en gebruiksgemak. Vooral de lange batterijduur, compacte vormgeving en uitgebreide sensoren maken het apparaat op papier interessant voor mensen die wel hun gezondheid willen volgen, maar niet voortdurend een grote smartwatch om hun pols willen dragen.

Of de Fitbit Edge ook in de praktijk weet te overtuigen, zal een uitgebreide test moeten uitwijzen.