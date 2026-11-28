In september 2026 registreerden de netbeheerders 8.535 nieuwe thuisbatterijen, meldde Solar Magazine begin oktober. Gecorrigeerd voor een inhaalslag in april, toen oudere batterijen alsnog werden aangemeld, was het volgens het vakblad de sterkste maand ooit. In dezelfde maand ging het geregistreerde vermogen voor het eerst over de grens van 1 gigawatt. De groei komt niet alleen van grote systemen die een installateur plaatst. Ook stekkerbatterijen die je zelf aansluit, zoals de Zendure SolarFlow 2400 AC+ en vergelijkbare modellen van andere merken, zijn breed verkrijgbaar geworden.

Waarom groeit de markt juist nu?

De belangrijkste reden is het einde van de salderingsregeling op 1 januari 2027. Vanaf dan kun je teruggeleverde zonnestroom niet meer wegstrepen tegen je verbruik, en veel energieleveranciers rekenen nu al terugleverkosten. Zelf verbruiken wordt daarmee het nieuwe verdienmodel van zonnepanelen. Daarbij komt dat de techniek toegankelijker is geworden. Een batterij die via een gewoon stopcontact tot 800 watt levert, kun je zonder installateur aansluiten, en voor een hoger vermogen laat je een eigen groep aanleggen. Ook energieleveranciers spelen erop in: Budget Thuis kondigde aan stekkerbatterijen van Zendure te gaan verkopen aan klanten met zonnepanelen. Daarnaast verkopen retailers als techspecialist TechPunt thuisbatterijen inmiddels naast robotstofzuigers en projectors.

Die verschuiving naar gewone winkelkanalen zegt veel. De thuisbatterij is geen nicheproduct voor energie-enthousiastelingen meer, maar een consumentenproduct dat je online bestelt en zelf aansluit.

Hoe verandert de rol van de consument?

De consument verschuift van afnemer naar actieve speler op de energiemarkt. Een thuisbatterij verbindt zonnepanelen, slimme meter en energieprijzen met elkaar, en software bepaalt wanneer er geladen en ontladen wordt.

Van zelfverbruik naar sturen op prijs

De eerste thuisbatterijen deden vooral één ding: overdag zonnestroom opslaan en die 's avonds weer gebruiken. Nieuwere systemen gaan verder. Zendure laat zijn ZENKI 2.0-software bijvoorbeeld sturen op stroomprijzen, en ook andere fabrikanten bieden functies voor dynamische contracten. Met zo'n contract wisselt de stroomprijs per uur. De batterij laadt dan bij voorkeur als stroom goedkoop is en levert stroom aan het huishouden als die duur is. Daarmee wordt een batterij ook in de winter interessanter, als zonnepanelen weinig opwekken.

Betaald worden voor flexibiliteit

Een volgende stap is dat huishoudens geld krijgen voor die flexibiliteit. Netbeheerders Enexis, Liander en Stedin werken samen met energieleveranciers aan een regeling waarbij huishoudens hun thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp beschikbaar stellen, zo meldde Solar Magazine in juni. De leverancier stuurt die apparaten dan op drukke momenten op het net aan, en de netbeheerders betalen daarvoor via de leveranciers een vergoeding. De regeling start in Gelderland, Utrecht en delen van Flevoland en het oosten van Noord-Brabant, met op korte termijn 50.000 tot 70.000 huishoudens.

Welke verschuivingen zie je in de markt?

De opmars van de thuisbatterij heeft gevolgen die verder gaan dan de meterkast. Vier ontwikkelingen springen eruit.

Opslag wordt decentraal: Eind september stonden er volgens Solar Magazine 79.231 thuisbatterijen geregistreerd, samen goed voor ruim 1 gigawatt. Dat vermogen staat niet in één centrale, maar verspreid over tienduizenden woningen.

Nieuwe verkoopkanalen: Naast installateurs verkopen ook energieleveranciers en webshops batterijen. Merken concurreren daardoor niet alleen op hardware, maar ook op bereikbaarheid en service.

Software maakt het verschil: Apps, prijsgestuurde algoritmes en koppelingen met platforms als Home Assistant en Homey bepalen steeds meer wat een batterij oplevert. Twee batterijen met dezelfde capaciteit kunnen daardoor heel verschillend presteren.

Huishoudens als partner van het net: Met regelingen voor betaalde flexibiliteit worden huishoudens onderdeel van het netbeheer. Dat kan helpen bij netcongestie, mits batterijen slim worden ingezet.

Samen laten deze ontwikkelingen zien dat de thuisbatterij meer is dan een gadget. Het is een bouwsteen van een energiesysteem waarin vraag en aanbod steeds vaker in de woning zelf worden afgestemd.

Waar zitten de kanttekeningen?

De groei is fors, maar niet alles gaat goed. Volgens Solar Magazine zijn er in werkelijkheid meer batterijen dan er geregistreerd staan, omdat er nauwelijks wordt gehandhaafd op de verplichte aanmelding. Netbeheerders hebben dus geen compleet beeld van wat er op het net hangt. Wie een batterij koopt, moet die aanmelden via energieleveren.nl.

Ook financieel is het geen automatische winst. Volgens Solar Magazine wil ook het nieuwe kabinet geen subsidie voor thuisbatterijen invoeren, terwijl Vereniging Eigen Huis pleit voor een btw-nultarief op thuisbatterijen bij zonnepanelen. Wat een batterij oplevert, hangt af van je overschot aan zonnestroom, je avondverbruik, je energiecontract en het vermogen dat je kunt benutten. Een stekkerbatterij op een gewoon stopcontact levert maximaal 800 watt, en dat is lang niet genoeg voor een waterkoker of inductiekookplaat.

Wat kun je in 2027 verwachten?