Heb je zonnepanelen op je dak, dan verandert er op 1 januari 2027 iets belangrijks: de salderingsregeling stopt. De ACM raadt aan vóór die tijd je energiecontract te controleren.

Sinds november 2026 neemt de ACM de terugleverkosten voor het eerst maandelijks mee in haar Energiemonitor. Hoeveel er op het spel staat, laat Keuze.nl zien: bij vaste jaarcontracten voor 2027 kunnen die kosten tussen leveranciers tot 361 euro per jaar verschillen, uitgaande van 3.000 kWh teruglevering. De ACM verwacht dat de kosten na de jaarwisseling dalen. Hoeveel, noemt de toezichthouder nog niet.

Wat verandert er op je rekening?

Tot nu toe kun je de zonnestroom die je teruglevert wegstrepen tegen stroom die je van het net gebruikt. Vanaf 2027 kan dat niet meer: voor alle stroom die je afneemt, betaal je dan het volledige leveringstarief, inclusief energiebelasting.

De Eerste Kamer nam de Wet beëindiging salderingsregeling op 17 december 2024 aan. Al op 17 januari 2023 steunde de ACM het voorstel om salderen af te bouwen, omdat de regeling huishoudens volgens de toezichthouder te weinig stimuleerde om hun zonnestroom meteen te gebruiken of op te slaan.

Bij terugleverkosten speelt nog iets anders. Leveranciers berekenen de kosten voor zonnestroom sinds 2025 alleen door aan klanten met zonnepanelen. Die kosten zijn sinds eind 2025 licht gedaald.

Een gemiddeld bedrag zegt niet wat jij betaalt

Een huishouden met zonnepanelen betaalt in de Energiemonitor van november 2026 doorgaans ruim € 290 per jaar aan terugleverkosten. De ACM rekent daarbij met 2.750 kWh stroomafname en 2.200 kWh teruglevering per jaar.

Terugleverkosten zijn bovendien niet altijd een vast bedrag per kilowattuur. Sommige leveranciers werken met schijven: lever je meer stroom terug, dan kan een ander jaarbedrag gelden.

Een lager stroomtarief kan gepaard gaan met terugleverkosten. Een vast jaarcontract voor stroom en gas is sinds de prijspiek van 1 november 2026 gemiddeld zo’n € 85 per jaar goedkoper geworden. Voor een huishouden met zonnepanelen kunnen terugleverkosten dat voordeel alsnog tenietdoen.

Wat krijg je straks voor teruggeleverde stroom?

Voor stroom die je aan het net levert, krijg je na het salderen nog steeds een vergoeding. Tot en met 31 december 2029 moet die wettelijk minimaal 50 procent van het kale leveringstarief zijn. Dat kale tarief is het stroomtarief zonder belastingen.

De netto vergoeding, na aftrek van terugleverkosten, daalt in 2027 bij vrijwel alle leveranciers naar verwachting tot minder dan 1 cent per kWh. Nu is dat volgens de vergelijker ongeveer 5 cent per kWh.

Een rekentool van Eerlijk over Thuisbatterijen komt op een gemiddelde stijging van € 573 per jaar, op basis van 50 doorgerekende huishoudens met zonnepanelen.

Verkoop van thuisbatterijen

Uit ACM-onderzoek onder ruim 1.800 consumenten blijkt dat bijna de helft telefonisch of aan de deur is benaderd voor energieproducten, waaronder thuisbatterijen. Op 2 november 2026 begon de toezichthouder daarom samen met onder meer de Consumentenbond, Fraudehelpdesk, het Juridisch Loket en Vereniging Eigen Huis de campagne Stop het gesprek. Start je eigen check.

De ACM waarschuwt dat sommige verkopers inspelen op het einde van salderen met misleidende verkooppraatjes voor thuisbatterijen van meer dan € 20.000. Volgens de Consumentenbond verdien je een thuisbatterij vaak pas na ongeveer 15 jaar terug, rond de levensduur van het apparaat.

Goed om te weten: Word je onverwacht gebeld over een thuisbatterij, dan raadt de ACM aan het gesprek te stoppen en zelf de aanbieder en het aanbod te controleren.

Wat levert jouw contract op?

Een vergelijking van Keuze.nl laat zien waarom de details ertoe doen. Bij vaste jaarcontracten voor 2027 en 3.000 kWh teruglevering houdt een huishouden volgens de cijfers van 12 november bij Vattenfall € 126 per jaar over. Bij Pure Energie en Vandebron is dat volgens Keuze.nl bij een vast jaarcontract voor 2027 en 3.000 kWh teruglevering € 7, waarbij verschillen samenhangen met uiteenlopende terugleververgoedingen en -kosten per leverancier: € 119 verschil per jaar bij dezelfde hoeveelheid teruggeleverde stroom.

Ook de schijf waarin je valt, maakt uit. Volgens cijfers van Zonneplan kost 2.000 tot 2.250 kWh teruglevering bij Vattenfall circa € 215 per jaar, tegenover € 276,36 aan terugleverkosten bij Essent, het bedrag dat je betaalt. De terugleververgoeding, het bedrag dat je ontvangt, verhoogt Essent volgens welingelichtekringen.nl in 2027 juist fors van € 6 naar € 77 per jaar.