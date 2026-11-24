Volgens een prognose van de ACM uit 2026 betaalt een gemiddeld huishouden in 2027 zo’n 141 euro extra aan netbeheerkosten. Minder energie gebruiken helpt niet tegen die vaste kosten, en hoeveel je extra betaalt, verschilt per netbeheerder.

Waar zit die extra rekening in?

Van de verwachte stijging komt € 89 door stroomtransport en € 52 door gastransport . Voor een gemiddeld huishouden is dat omgerekend ongeveer € 11,75 per maand. Volgens de ACM-prognose van 14 september 2026 maken transporttarieven inmiddels circa 30 procent van de energierekening van zo’n huishouden uit.

Je betaalt netbeheerkosten voor je aansluiting en voor het vervoer van energie door het net. Bij gas speelt nog iets anders mee. Bij de tarieven voor 2027 speelt mee dat huishoudens en bedrijven steeds minder aardgas gebruiken, waardoor de kosten van het gasnet over een kleinere groep gebruikers worden verdeeld.

Het stroomnet vraagt om grote investeringen

Netbeheerders moeten de komende vijftien jaar naar schatting € 235 miljard in het stroomnet investeren. Die kosten komen via de transporttarieven terecht bij huishoudens en bedrijven. Het geld is onder meer nodig voor:

Nieuwe woonwijken die een aansluiting op het stroomnet nodig hebben.

Windparken op zee waarvan de stroom het net op moet.

Bedrijven die aardgas vervangen door elektriciteit.

Ook de manier waarop de ACM de tarieven berekent, verandert. Netbeheer Nederland meldt dat de ACM, netbeheerders en marktpartijen in februari 2026 afspraken maakten over een andere reguleringsmethode voor 2027 tot en met 2031. Daarbij worden de inkomsten van netbeheerders meer in lijn gebracht met hun gestegen kosten. De nieuwe reguleringsmethode zorgt voor deze forse stijging.

“De stijging van de tarieven die huishoudens en bedrijven moeten betalen worden voor het overgrote deel bepaald door beleidskeuzes over het huidige en het toekomstige energiesysteem. Hiervoor zijn grote investeringen van netbeheerders nodig, die via de transporttarieven door huishoudens en bedrijven worden betaald.” Dat zei Manon Leijten, bestuurslid van de ACM, in het ACM-persbericht van 14 september 2026.

Wat betaal je in jouw regio?

Ook voor kleinere netbeheerders bevat de prognose cijfers over 2027. Bij Rendo stijgen de tarieven volgens de prognose met 11 procent. Bij Coteq rekent de ACM op gelijkblijvende tarieven; bij Westland Infra op een lichte daling.

De ACM publiceerde op 7 oktober 2026 de formele tariefvoorstellen van de netbeheerders. De ACM beoordeelt de voorstellen ; de landelijke prognose blijft daarbij gelijk. De ACM had de besluitvorming over de voorstellen gepland voor november 2026 en stelt de definitieve tarieven in december 2026 vast.

Ook na 2027 rekent de ACM op hogere nettarieven, naar schatting 5 tot 7 procent per jaar.

De belasting verandert óók

Volgens gaslicht.nl verschenen op Prinsjesdag 2026 onjuiste cijfers voor de energiebelasting. Die werden later stilletjes gecorrigeerd: de belasting op gas ging omhoog, die op stroom omlaag en de vermindering energiebelasting bleef nagenoeg gelijk.

De energiebelasting volgt een andere route dan de vaste netkosten: je betaalt die per verbruikte kubieke meter gas of kilowattuur stroom. In 2027 stijgt de belasting op gas met 2,61 procent naar € 0,7457 per m³. Die op stroom daalt met 3,92 procent naar € 0,1065 per kWh. Hoe deze twee wijzigingen samen voor jou uitpakken, hangt dus af van je verbruik.

Als de nettarieven blijven oplopen, zou een huishouden in het werkgebied van Liander in 2030 indicatief € 1.000 tot € 1.055 per jaar aan netbeheerkosten betalen.