LEGO brengt voor het eerst een Godzilla-set uit. Het is meteen de grootste set ooit uit het LEGO Ideas-programma, en het meegeleverde minifiguurtje komt amper tot zijn enkel.

Met 5.363 onderdelen is LEGO Ideas Godzilla (21375) de grootste set die ooit via het LEGO Ideas-platform is uitgebracht. Het is ook de allereerste LEGO-set met het bekendste filmmonster ter wereld. De set ligt vanaf vandaag (27 november) in de winkel, precies op tijd voor Black Friday.

De adviesprijs is € 399,99. Dat is zo'n 7,5 cent per steentje. Daarvoor krijg je een kaiju die in zijn brullende pose ongeveer 70 centimeter hoog wordt, dus een flink stuk hoger dan de meeste salontafels. Het model is 27 centimeter breed en 40 centimeter lang van snuit tot staartpunt. Je hebt dus een flinke plank nodig, of een kast waar verder niets op staat.

Het minifiguurtje is er vooral voor de schaal

In de doos zit één minifiguur, en die is vooral bedoeld om te laten zien hoe groot het model is. Naast Godzilla reikt het poppetje net tot zijn enkel. Zo zag het er in de films ook altijd uit voor de mensen die in Tokio voor hun leven renden.

Godzilla is ook geen standbeeld. Je kunt het hoofd, de armen, de benen en de staart bewegen, en de schouders, ellebogen, polsen en vingers zijn los te verstellen. LEGO heeft veel werk gestoken in de geschubde huid, de gekartelde rugvinnen en de lange, zwiepende staart. Het leukste onderdeel is het Heat Ray-element. Dat zet je in de plaats van de tong, zodat Godzilla zijn bekende brul omhoog nadoet, met de atoomstraal recht de lucht in.

Liever niet bladeren in een dik instructieboekje? Dan kun je de LEGO Builder-app gebruiken. Daarin staan 3D-instructies die je kunt draaien en waarop je kunt inzoomen, en de app houdt bij hoe ver je bent. Bij ruim vijfduizend steentjes is dat geen overbodige luxe.

Een fan uit New York kreeg het voor elkaar

De set is niet door LEGO zelf bedacht maar door fan Matthew Esposito uit New York. Op het LEGO Ideas-platform heet hij MattE720. Daar kan iedereen een eigen ontwerp insturen. Haalt een ontwerp 10.000 stemmen, dan beoordeelt de LEGO Ideas Review Board of het een echte set wordt. Bij Esposito duurde het ruim twee jaar voordat zijn Godzilla genoeg supporters had. Daarna kreeg hij groen licht.

Het lastigste onderdeel was volgens Esposito het hoofd. Dat is ook logisch: aan de kop zie je meteen of het echt Godzilla is of zomaar een groene dinosaurus.

Ook Legendary, de filmstudio achter het Monsterverse, is tevreden. Amber Sheppo, SVP Consumer Products & Partnerships bij Legendary, noemt de LEGO Group "een ongelooflijke partner bij elke stap".

Waarom komt de set juist nu uit?

Godzilla Day, de verjaardag van de eerste Godzilla-film uit 1954. Het was ook de start van LEGO's Black Friday- en Cyber Monday-periode, en de aankondiging viel samen met de bioscooprelease van De timing is goed gekozen. LEGO maakte de set op 3 november bekend in Billund. Dat is, de verjaardag van de eerste Godzilla-film uit 1954. Het was ook de start van LEGO's Black Friday- en Cyber Monday-periode, en de aankondiging viel samen met de bioscooprelease van Godzilla Minus Zero

Ook commercieel draait het monster goed. Godzilla x Kong: The New Empire bracht wereldwijd meer dan 570 miljoen dollar op, en alle films in de franchise samen ruim 2,5 miljard dollar. In 2027 volgt Godzilla x Kong: Supernova. Voor LEGO is het dus een veilige gok om juist nu met een Godzilla te komen.

Waar kun je hem kopen?

LEGO Ideas Godzilla is vanaf 27 november verkrijgbaar via LEGO.com en in de LEGO Stores. Koop je de set tussen 27 en 30 november, dan krijg je zolang de voorraad strekt LEGO Ideas Godzilla Logo and Footprint (40888) gratis. Die set van 359 steentjes bouwt een blauw Godzilla-logo voor een stadsskyline, met Mothra op een van de daken. Er zit ook een voetafdruk van steentjes bij die precies even groot is als de voet van de grote Godzilla.

LEGO Insiders-leden maken in een aantal landen kans op een gesigneerd exemplaar. In de Verenigde Staten kost de set 449,99 dollar, in het Verenigd Koninkrijk 349,99 pond.