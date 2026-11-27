Een elektrische step zonder trapondersteuning mag alleen de openbare weg op als het model door de RDW is goedgekeurd én een blauw kenteken heeft. Rijd je zonder geldig kenteken, dan riskeer je een boete van 320 euro.

De keuze aan toegelaten modellen is bovendien klein: op 4 oktober 2026 stonden er volgens een telling op de RDW-acceptatielijst tien goedgekeurde elektrische steps.

Van invoering tot de laatste telling

De kentekenplicht begon op 1 juli 2025 voor nieuw toegelaten bijzondere bromfietsen, de voertuigcategorie waar sommige elektrische steps onder vallen. Voor een step die al was goedgekeurd, liep de overgangstermijn op 1 juli 2026 af.

Het aantal geregistreerde elektrische steps groeide aanvankelijk langzaam. RDC telde er 110 in september 2025 en 237 in december van dat jaar. In februari 2026 waren het er 325; een maand later stond de teller op 456.

Medio juni 2026 waren bij de RDW ruim 4.400 kentekens aangevraagd voor bijzondere bromfietsen en e-steps. De dienst had op ongeveer 5.000 voertuigen gerekend.

Overstappen.nl stelde op 21 juli 2026 op basis van RDW-informatie vast dat er nog altijd veel elektrische steps zonder kenteken op de openbare weg reden. Van de modellen op de RDW-acceptatielijst hadden er bij de telling van 4 oktober zes een Nederlandse goedkeuring.

Zo herken je het kenteken

Het kenteken voor een goedgekeurde step is een blauw plaatje van 10 bij 12 cm. Het begint met de letter E, waardoor je het kunt onderscheiden van een kenteken voor een andere bromfiets. Een kenteken aanvragen kost € 18.

Elektrische steps met trapondersteuning vallen juridisch onder elektrische fietsen en hebben daarom geen kenteken nodig.

Goed om te weten: Controleer de RDW-goedkeuring van jouw model voordat je een kenteken aanvraagt. Zonder die goedkeuring komt een elektrische step niet voor een kenteken in aanmerking.

Welke modellen komen in aanmerking?

Op 4 oktober 2026 hadden zes modellen op de lijst van de RDW een Nederlandse goedkeuring. Onder de steps die voor een kenteken in aanmerking komen, vallen:

Yedoo Mezeq.

Kickbike Luxury.

Kickbike Fat Max.

Kickbike Cruise.

Selana Alpha.

Wat kost een verkeerde rit?

Het Openbaar Ministerie hanteert in 2026 een tarief van 320 euro voor rijden op een niet-toegestane of niet-gekentekende elektrische step. Overstappen.nl noemt op basis van RDW- en RDC-gegevens daarnaast een bredere bandbreedte van € 290 tot € 490 voor rijden zonder geldig kenteken.

Fietsexpert Nick Brendel van Overstappen.nl waarschuwde in 2026 voor rijden zonder geldig kenteken of met een niet-goedgekeurde step. De politie kan een elektrische step zonder kenteken of goedkeuring ook in beslag nemen.