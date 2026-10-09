Elektrische stepjes zijn al jarenlang een heet hangijzer. Fans ervan snappen niet waarom het in het buitenland wel overal kan, maar in Nederland niet. Enerzijds is het ook weer weer voor te stellen: zeker deelstepjes zorgen vaak voor overlast, omdat mensen ze zomaar ergens neerplempen. Bovendien is ons land wel heel al heel druk met hordes fietsen. Toch komt er nu een keerpunt voor elektrische stepjes: er zijn namelijk een aantal varianten die wel mogen.

Elektrische step

Toen net bekend werd gemaakt dat elektrische stepjes zouden worden toegestaan in Nederland, was iedereen helemaal enthousiast, om vervolgens toch een beetje teleurgesteld te raken. De eerste elektrische steps die werden goedgekeurd, zijn namelijk niet bepaald de stepjes die je zou verwachten. Misschien zou je het wel geen step noemen.

Het waren de Yedoo Mezeq en de Kickbike Luxury. Dat zijn meer een soort fietsen zonder trappers, waarmee je dan kunt steppen. Ze zijn elektrisch, dus ze helpen je met een elektromotor, maar het is natuurlijk heel wat anders dan de kleine 'step'-stepjes. Toch is daar inmiddels nu ook veel ontwikkeling in, want de eerste elektrische stepjes zijn nu ook goedgekeurd door de RDW.

Kenteken nodig

Althans, daar zitten wel haken en ogen aan. Zo moet de step wel worden voorzien van een kenteken. Ook mogen alleen stepjes met stepondersteuning, dus geen varianten die een gashendel hebben en waarop je zo zonder bewegen kneiterhard over de weg kunt scheuren. En nee, ook als ze minder dan 25 kilometer per uur kunnen, dan mogen dit soort stepjes niet. Je moet er dus echt mee mee-steppen.

Met deze elektrische steps mag je nu op de openbare weg rijden, zolang ze een kenteken hebben:

Yedoo Mezeq

Kickbike Luxury

Kickbike Fat Max

Kickbike Cruise

Selana Alpha: type bondi.007.NL001

LEV one: type one

Segway eKickScooter Ninebot MAX G3: type 051601NL

Air6 Pro+ Suspension: type SH32

NAVEE Electric Scooter GT3 Pro: type GT3 Pro-NL

NAVEE Electric Scooter ST3 Pro: type ST3 Pro-NL

Omdat het nog niet zo lang mogelijk is om stepjes op deze manier te laten goedkeuren, is het aanbod nog niet zo groot. Ook is het de vraag of veel Nederlanders er behoefte aan hebben. Ze zijn wel handig voor die laatste kilometers van je reis, maar je moet ze wel handig kunnen meenemen in het eerste deel van je reis. In de trein moet je elektrische step bijvoorbeeld opgevouwen kunnen worden en in de bus geldt datzelfde. Sowieso beslist de buschauffeur of het veilig en druk genoeg is om de step te kunnen meenemen.