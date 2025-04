We mogen binnenkort met een elektrische step rijden in Nederland

Het duurt niet lang meer voor we met een elektrische step de openbare weg op mogen. Nederland is een van de weinige landen in Europa waar elektrische stepjes niet zijn toegestaan. Maar, voordat je uit enthousiasme een stepje aanschaft: er zitten wel veel haken en ogen aan.

Elektrische step

De minister wil het toch voor elkaar krijgen omdat hij de ruimte wil geven aan nieuwe manieren om jezelf te verplaatsen. Hij wil echter wel dat dat veilig gebeurt. Het is nog wel even afwachten of het geen loze beloften zijn, want die hebben we vaker van dit kabinet gekregen. Het is namelijk nog bepaald geen wet: Minister Madlener van Infrastructuur heeft slechts gezegd dat het op korte termijn gaat gebeuren. Bovendien kun je niet zomaar met elke elektrische step de weg opschieten: je moet eerst een kenteken voor aanvragen. Het valt straks onder dezelfde kentekenregels als bijvoorbeeld een lichte bromfiets zonder trapondersteuning: de licht elektrische voertuigen dus.

De kentekenplaat is er niet om het proces te bemoeilijken, maar omdat er bepaalde kwaliteitseisen en regels voor de verkeersveiligheid zijn waar de stepjes aan moeten voldoen. De kentekenplaat moet het makkelijker maken voor de politie om te checken of het stepje mag of niet (en dus of hij veilig wordt geacht of niet). Het lijkt er hiermee op dat je dus ook bestaande elektrische stepjes kunt gebruiken, iets waar eerst nog wat onzekerheid over was. Men dacht dat je misschien alleen stepjes kon gebruiken die dan bepaalde extra’s hadden, maar vooralsnog lijkt dat niet het geval.