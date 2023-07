​‘Elektrische steps mogen straks, maar gemeente bepaalt waar’

Inmiddels is de Nederlandse overheid al vele jaren bezig met een heet hangijzer: elektrische steps en andere elektrische manieren van transport. We zien de steps wel in de winkel liggen en soms zelfs gebruikt worden, maar dat geeft tot nu toe veel problemen. Je riskeert er niet alleen een flinke boete mee door met je estep de straat op te gaan: je hebt ook nog te maken met verzekeringsproblemen mocht dat ongeluk in dat kleine hoekje toch voorkomen.

Elektrische step In veel landen in Europa mogen de stepjes gewoon en dat brengt veel gemak met zich mee. Je kunt in Antwerpen toch wat sneller van de ene naar de andere locatie rijden en datzelfde geldt voor andere grote steden die aan deelstepjes doen. Het nadeel is dat de stepjes overal en nergens worden neergezet. De overheid vreest waarschijnlijk voor zo’n zelfde beeld en ons land is wat straatjes en ruimte betreft toch wat beperkter. Dus ja: inmiddels wordt er al jaren gewerkt aan wetgeving rondom de elektrische steps, maar die wordt uiteindelijk pas in 2025 verwacht. Dan mag je eindelijk met je elektrische step rondrijden. Als je er dus een hebt, dan is het heel leuk om hem mee te nemen op vakantie of als je een dagje naar Antwerpen gaat, maar verder kun je hem beter binnen laten staan als je die boete van rond de 400 euro (!) niet wil riskeren, of rechtszaken en andere ellende wanneer je onverzekerd brokken maakt.

Gemeente bepaalt? Klinkt allemaal duidelijk, maar zelfs als de wetgeving er is en je wel met je elektrische step de weg op mag, dan heb je geen vrij spel als het aan de Tweede Kamer ligt. Meerdere politieke partijen (via Bright) vinden dat gemeenten zelf moeten kunnen bepalen hoe zij omgaan met elektrische stepjes. Onder andere D66, VVD en ChristenUnie zijn partijen die willen kijken of het mogelijk is om deze wetgeving van een lokaal tintje te voorzien, zodat gemeenten wat meer macht hebben bij de invoering van de wetgeving. De ene gemeente is wat ruimer opgezet en heeft minder gevaarlijke verkeerssituaties dan de ander. Het is de vraag in hoeverre dit ook samenhangt met de deelsteps. Gaat het echt om mensen die hun eigen stepjes gebruiken om van a naar b te reizen, of heeft die toestemming ook veel te maken met de bedrijven die steden volstoppen met deel-apparaten? In Utrecht en meerdere steden is er na een test al gekozen om bijvoorbeeld deelscooters niet meer toe te laten. Veel gemeenten met bijvoorbeeld historische centra zullen hier misschien ook wel voor kiezen omdat de deelstepjes en andere elektrische vehikels het straatbeeld flink vervuilen.

Tweede Kamer Donderdag vergadert de Tweede Kamer er weer over. En tot slot goed om te weten: waarschijnlijk zijn stepjes die je voor 2025 koopt ook na de invoering van de nieuwe wetgeving niet toegestaan op de openbare weg. De meute voor willen zijn heeft dus in dit geval waarschijnlijk weinig zin, tenzij je veel reist en de estep dus veelvuldig gebruikt in het buitenland, waar het wel mag.