​Waarom je je elektrische stepje beter even thuis kunt laten

Veel meer boetes

Zeker als je in Zuid-Holland of Noord-Brabant woont dan is dat een goede optie, want daar schijnen de boetes vooral te stijgen. In Zuid-Holland was het 73 procent meer dan in het jaar ervoor, terwijl in Noord-Brabant de stijging 56 procent was. In Amsterdam bleken vorig jaar al wat minder boetes te worden uitgeschreven, maar of dat ligt aan een soort acceptatie, andere prioriteiten van de politie of ander gebruik door bewoners en bezoekers van die stad, dat is onbekend.

In principe mag je niet met je elektrische step op de openbare weg, waardoor het ook niet te verzekeren is. Dat betekent dat wanneer je in een ongeluk terechtkomt, alles zelf moet betalen. Dat kan flink in de papieren lopen. Je kunt bij de RDW wel een goedkeuring vragen voor een e-step, maar dat is vaak maar moeilijk te regelen omdat de regels enorm streng zijn. Je e-step moet grote banden hebben bijvoorbeeld. Daarnaast moet het apparaat ‘step-ondersteuning’ hebben. Ook moet je sowieso 16 jaar of ouder zijn om het apparaat (dat ook nog eens niet harder dan 25 kilometer per uur mag) te mogen besturen.