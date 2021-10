E-steps zijn in Nederland nog maar weinig te zien, maar ze worden wel verkocht. Hoe handig die apparaatjes ook zijn: er zou zoveel meer mee moeten kunnen. Dit zijn vijf manieren waarop e-steps beter kunnen.

Waarschuwen voor overstekende mensen We zijn gewend dat zelfrijdende auto’s herkennen dat er mensen oversteken, maar waarom zou een step dat niet voor je kunnen doen? Juist op die steps ben je vaak op drukke plekken met veel voetgangers, waardoor een camera die deze voetgangers kan herkennen geen overbodige luxe is. Stel dat je step je waarschuwt voor overstekende mensen, of bijvoorbeeld lichtsignalen verstuurt naar de overstekende mensen. Het enige probleem is dat de step waarschijnlijk niet kan zien wanneer het de bedoeling is dat iemand oversteekt en wanneer niet, maar hoe dan ook is het voor steprijders erg voordelig als ze een extra tip krijgen over overstekend ‘wild’ om toch nog op tijd te kunnen remmen.

Zelf vast afremmen als het stoplicht rood is De nieuwe elektrische step van Unagi vertelt je wanneer er een stoplicht aankomt, maar houdt dat bij een waarschuwing. Wat als de step alvast lichtjes afremt of op zijn minst niet meer de kans geeft om gas te geven, wanneer een stoplicht rood is? Er gebeuren vrij regelmatig ongelukken door steprijders die toch net even door rood piepen en veel te hard gaan, door tenminste de vaart eruit te halen, krijgt ander verkeer langer de tijd om hierop te anticiperen. Ingebouwde radio Stepjes worden vrij simpel gehouden, maar wat als je een radio inbouwt? Zeker nu veel mensen Spotify luisteren, zou het radio als medium een flinke boost kunnen geven. Luister je liever naar Spotify? Geen probleem, dan gebruik je gewoon je eigen oordopjes en telefoon, maar als de step ook muziek kan maken, dan zou hij ook zeer geschikt kunnen zijn als een soort portable speaker.

Opladen bij remmen De elektrische step voorzien van zonnepanelen is misschien een iets te dure grap, maar wat als hij de energie die vrijkomt als je rent nu eens terugzet in de batterij? Er zijn scooters die het doen, dus waarom stepjes dan niet? Juist met een stepje ben je veel aan het remmen, omdat ze veel worden gebruikt in de stad. Ideaal dus om ze op die manier van wat energie te voorzien zodat je er langer op kunt doorrijden. Meer mogelijkheden om te navigeren Heb je wel eens geprobeerd om met je ene hand je step te besturen en met je andere je telefoon in je hand te houden om te navigeren? Levensgevaarlijk natuurlijk, zeker wanneer je plotseling moet remmen. Het zou geweldig zijn als stepjes van zichzelf alvast kwamen met een manier om je telefoon te mounten, zodat je veilig de weg op gaat en toch de goede kant op rijdt met beide handen aan het stuur. Het is eerst nog hopen dat er elektrische steps straks wel op de openbare weg mogen in Nederland, want op dit moment is dat nog niet het geval.