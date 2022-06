​Elektrische stepjes: Nederlanders durven nog niet

Er zijn in Nederland helemaal niet zoveel mensen met een licht elektrisch voertuig . Volgens een onderzoek van Multiscope onder meer dan 3.000 Nederlanders heeft slechts 2 procent een licht elektrisch voertuig, zoals een elektrische scooter of step.

Elektrische scooters daarentegen zie je wel meer in ons straatbeeld, mede omdat die wel mogen. Sterker nog, grote steden barsten van de Felyx- en de Go Sharing-scooters: deelscooters die je via een app reserveert en vooral bedoeld zijn voor die laatste kilometer(s) die je moet maken naar je bestemming. Deze scooters worden niet overal evenzeer gewaardeerd, omdat ze soms overal maar klakkeloos worden neergezet. Iets dat je ook ziet in grote Europese steden zoals Athene en Budapest: alleen zijn het daar geen scooters maar stepjes. Het zijn grote vervuilers van het straatbeeld.

Toch is dat niet per se te wijten aan Nederlandse burgers, maar vooral aan de Nederlandse overheid. Hoewel de Mediamarkt vol staat met elektrische stepjes , durven veel Nederlanders het nog niet aan. De reden hiervoor is dat de stepjes officieel (nog) niet zijn toegestaan op de openbare weg, waardoor je ze technisch gezien dan alleen voor in je eigen huis en tuin hebt. Je ziet ze soms wel op de openbare weg, maar dat zijn alleen de durfduivels: raak je betrokken bij een ongeluk, dan heb je met zo’n elektrische step geen poot om op te staan.

Elektrische fietsen worden hierin overigens niet meegeteld: die zijn namelijk niet alleen maar elektrisch te rijden: je moet er ook voor bewegen. Bovendien zijn dat er al een stuk meer: we hebben in Nederland inmiddels zo’n 5 miljoen elektrische fietsen (en ongeveer 20 miljoen gewone fietsen). Daarover wordt nu gefluisterd dat er misschien een helmplicht komt, wat ook van toepassing zou zijn op bijvoorbeeld die elektrische step.

Tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat mensen mogelijk eerder het openbaar vervoer pakken naar de stad en dan voor zo’n scooter kiezen, in plaats van dat iedereen met zijn auto het overvolle centrum ingaat. Bovendien is het feit dat je de apparaten deelt en dat ze elektrisch rijden wel aanzienlijk beter voor de aarde. Het is ook niet zo dat Nederlanders de trend van licht elektrische voertuigen helemaal niet omarmen: er zijn er zo’n 405.000 in Nederland, wat 42.000 meer is dan vorig jaar.

Hoge boetes

Qua levs (licht elektrische voertuigen) zitten we volgens het onderzoek in Nederland op 126.000 elektrische scooters, 117.000 elektrische stepjes en nog ongeveer 162.000 andersoortige licht elektrische voertuigen zoals een segway, monowheel of een balanceerbord. Het hadden er veel meer kunnen zijn, want drie op de tien Nederlanders wil over een tijd zeker wel een lev in huis (of schuur) hebben.

Dit jaar echter nog niet: slechts 2 procent wil er een aanschaffen. Op zich verstandig: de verwachting is dat de overheid in 2023 elektrische steps op de weg toestaat. Kun je niet wachten, dan riskeer je hoge boetes tot wel 380 euro of inbeslagname als je zonder verzekeringsplaatje toch de weg op gaat.