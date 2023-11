De eerste legale E-step in Nederland: UrbMob Kick&Go

Steeds vaker zie je in Nederland op straat mensen (met name jongeren) met een e-step voorbij komen. E-step zijn dan ook al in grote getale verkrijgbaar. Maar helaas riskeer je daarmee vaak wel de kans op een boete. Of erger. Want op basis van de huidige regelgeving kan de politie je een boete opleggen of zelfs de e-step in beslag nemen.

Nieuwe regelgeving hieromtrent zit er echt aan te komen. Maar tot dat moment er is zijn er wel legale manieren om de weg op te gaan. Rijksoverheid geeft zelf duidelijk aan dat e-steps met trapondersteuning wel de weg op mogen.



En dat brengt ons bij PRO-mounts, een van de toonaangevende spelers op het gebied van nieuwe en slimme mobiliteit. Die hebben onlangs de UrbMob Kick&Go aangekondigd, de allereerste legale E-step (met dus trapondersteuning) in Nederland. En omdat deze legaal is, kan je hem ook gewoon verzekeren.

Met deze ontwikkeling stelt UrbMob Nederlanders in staat om op een milieuvriendelijke en efficiënte manier door met name de stad te navigeren. De UrbMob Kick&Go is dus een nieuwe doorbraak in de Nederlandse mobiliteitsindustrie, omdat deze E-step de eerste in Nederland is die is toegestaan op de openbare weg.

E-step met trapondersteuning

De trapondersteuning zorgt ervoor dat een e-step met de huidige regelgeving legaal de weg op kan.

Trapondersteuning bij de UrbMob Kick&Go houdt in dat je als bereider iedere 8 seconden een stevige stap moet maken om de step weer te activeren. Het moment dat dit nodig is voel je direct, ongeacht in welke stand je rijdt. En het zal in het begin zeker even wennen zijn hoe je deze stap goed maakt. Je zal dus zeker in het begin meerdere stappen moeten maken. Maar heb je het eenmaal onder knie kan je toch gaan genieten van deze legale e-step. Bijkomend voordeel van het maken van de extra stap is dat je nog een beetje actief bezig bent, in plaats van stil te staan op de step. De regels voor de UrbMob Kick&Go zijn verder vergelijkbaar met de regels die gelden voor E-bikes.