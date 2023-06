E-steps mogen nog steeds niet: ook niet met ondersteuning

Elektrische step

Dit oordeelde ook een rechter in een zaak over een botsing tussen een e-step en een auto. De elektrische step had stepondersteuning en zou technisch gezien mogen, maar omdat deze niet was gekeurd was de e-steprijder in dit geval wel degelijk in overtreding. De auto-eigenaar eiste 1.591 euro nadat een 14-jarige jongen tegen de auto botste. De jongen is schuldig bevonden, want het kwam door hem dat hij een bocht zodanig scherp nam dat hij de auto raakte, maar de vraag is nu wat de jongeman moet gaan betalen, omdat het onduidelijk is of hij nou op een legaal voertuig reed of niet.

Waarschijniljk had hij nu gewild dat hij op een elektrische fiets reed, want de rechter meent dat het voertuig illegaal is. Hij had gekeurd moeten worden voordat hij de openbare weg opging. Nu wordt hij binnenkort alsnog gekeurd om te kijken of de step, die was omgebouwd, aan de wettelijke eisen voldeed.