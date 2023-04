Deel e-step verdwijnt uit het straatbeeld van Parijs

Om ervoor te zorgen dat mensen dachten dat het een 1 april grap was, besloot de burgemeester van Parijs enkele maanden geleden om een referendum over e-steps op 2 april te organiseren. Daarin mochten de inwoners van de Franse hoofdstad zich uitspreken over de toekomst van de meer dan 15.000 elektrische steps die door de stad razen, maar vooral ook overal rondslingeren. De opkomst van het referendum viel met 9 procent nogal tegen. Maar, van de Parijzenaren die zich wél wilden mengen in deze strijd, heeft bijna 90 procent gestemd tegen de elektrische deelsteps.

Vergunningen worden niet verlengd

Burgemeester Hidalgo had bij de aankondiging van het referendum al beloofd dat de uitslag gerespecteerd zou worden. Dit betekent nu dus dat de drie aanbieders van deelsteps, Lime, Tier en Dott, geen nieuwe vergunning krijgen. Die lopen op 31 augustus af. Kortom, vanaf 1 september wordt Parijs de eerste Europese hoofdstad waar deelsteps verboden zijn.

Dat wil overigens niet zeggen dat er helemaal geen e-steps meer door de straten van Parijs zullen razen. Het verbod geldt namelijk niet voor privé stepjes. Om de overlast daarvan te beperken is onlangs door de nationale Franse regering al besloten dat berijders minimaal 14 jaar moeten zijn. Daarnaast zijn ook de boetes voor verkeersovertreders op een e-step fors omhooggegaan.

Overlast

De belangrijkste reden dat burgemeester Hidalgo, die zelf een voorstander was van het verbieden van deelsteps, het referendum uitgeschreven had, was de vele ongelukken met de steps en de overlast die ze veroorzaakten. Om een idee te geven. Dit weekend werden alleen al rondom de Eiffeltoren meer dan 1300 deelsteps ‘geteld’.