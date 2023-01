Het einde in zicht voor de e-step in Parijs?

Wie de afgelopen jaren wel eens in Parijs geweest is, kan het niet ontgaan zijn dat het in die stad wemelt van de e-steps. Je struikelt er bijna letterlijk over. Drie aanbieders die in Parijs in 2020 een vergunning kregen voor het verhuren van e-steps, Lime, Tier en Dott, hebben er meer dan 15.000 in de Franse hoofdstad gestationeerd. En ze worden ook veel gebruikt. In de ‘warmere maanden’, tussen april en oktober registeren de verschillende e-step providers tussen de 1,5 en 2,3 miljoen ritjes per maand. Maar, daar zou eind maart wel eens verandering in kunnen komen. Dat wil zeggen, begin april mogen de inwoners van Parijs stemmen over het al dan niet verlengen van die vergunningen.

Vergunningen worden wellicht niet verlengd

Hoe die stemming af zal lopen is nog niet duidelijk. Er wordt weliswaar veel geklaagd over de overlast die de e-steps veroorzaken, maar ze worden ook veel gebruikt, en met name door de inwoners van Parijs zelf. De politiek is verdeeld. Daarom mogen de Parijzenaren er zelf over beslissten, zo heeft burgemeester Anne Hidalgo nu bepaald.

Zoals gezegd, in Parijs kun je geen 100 meter lopen of je komt er wel eentje tegen. Helaas worden de e-steps vaak ook midden op straat of het trottoir achtergelaten. Het verkeer in Parijs heeft, ook zonder al die e-steps, al meer weg van een ongeorganiseerde chaos en het vinden van parkeerplekken is in sommige arrondissementen een schier onmogelijke opgave. De 15.000 e-steps die te pas en te onpas overal achtergelaten worden, maakt het er niet beter op.

Dat leidde ertoe dat twee Parijse vice-burgemeesters de drie e-step aanbieders enkele maanden geleden op het matje riepen. De bedrijven besteedden volgens de lokale politici nog altijd niet genoeg aandacht aan de veiligheid, met name ook door alle rondslingerende e-steps.