Goed nieuws: je mag vanaf nu op veel meer plekken met je drone vliegen dan eerder. De zones rond vliegvelden zijn grotendeels geopend en dat betekent dat je op veel meer plekken met je drone mag vliegen. Houd er wel rekening mee dat waar traumahelikopters mogen landen, er ook niet mag worden gedroned. Het gaat nu om het luchtruim in zone 3 tot 120 meter.

Dronen in Amsterdam

Dat betekent vooral dat je in Rotterdam en Groningen niet veel meer mag, maar in Amsterdam wel. Je kunt bijvoorbeeld rondom de Westertoren dronen. Dat is echt wat anders dan eerst mocht. Je kunt nog steeds op de GoDrone-kaart van LVNL zien waar je precies mag dronen, dus het is de moeite waard om die te checken voordat je op pad gaat. Ook blijven ziekenhuize, autowegen en energiecentrales off limits.

Je kunt door de nieuwe regels onder andere in steden als Haarlem en Delft veel meer doen met je drone. Dat is leuk, want zijn mooie, oude steden. Let wel op dat er geen mensenmassa's zijn waar je overheen vliegt, want dat mag nog steeds niet. In ieder geval verwachten we de komende tijd weer veel mooie dronebeelden van plekken die eerder niet zomaar van boven konden worden gefilmd. Tot die tijd laten we je hier een aantal indrukwekkende dronevideo's van Nederland zien ter inspiratie:

Je kunt er dus lekker op uittrekken met je drone, maar je moet de no-flyzones en beperkingen die altijd al golden wel respecteren. Ook zijn er veel natuurgebieden die hun eigen regels hebben als het om drones gaat. Die vind je niet altijd terug op dronekaarten, dus zoek dat eventueel apart op voor de zekerheid. Helemaal als bijvoorbeeld vogels broeden, dan moeten die niet gestoord worden door een drone.