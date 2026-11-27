Je sleutel doet het prima, tot je even de vuilniszak buiten zet en de deur achter je dichtvalt terwijl je sleutelbos nog binnen op tafel ligt. Of je zit in de auto en weet ineens niet meer zeker of de voordeur wel op slot zit. In zulke momenten merk je dat een slim slot vooral over gemak gaat. Je hoeft niet meer naar je sleutels te zoeken, je hoeft niet meer te twijfelen of de deur dicht is en je kunt iemand binnenlaten als je zelf niet thuis bent. Met de Linus® Smart Lock L2 Lite wil Yale die vorm van sleutelloze toegang voor veel meer huishoudens bereikbaar maken. Tijdens Black Friday zijn de bundels van Yale ook nog flink goedkoper.

Waarom je voordeur een upgrade verdient

De voordeur is waarschijnlijk het meest gebruikte onderdeel van je huis, maar het slot is in decennia nauwelijks veranderd. Een cilinder, een sleutel en voor de zekerheid een reservesleutel bij de buren of onder een bloempot. Een slim slot verandert dat zonder dat je je deur hoeft te vervangen. Je bedient het slot met je smartphone, je deelt digitale sleutels met huisgenoten, familie of de oppas, en je ziet wie wanneer binnen is gekomen. Het slot is daarmee niet langer een losstaand stuk hardware, maar een onderdeel van je smart home dat samenwerkt met andere apparaten en zich aanpast aan je dagelijkse routine.

Rond de feestdagen wordt dat extra duidelijk. Veel mensen zijn dan vaker onderweg, bij familie of op vakantie, en dan geeft het gemoedsrust als je even kunt checken of je huis goed is afgesloten. Komt er in die tijd een pakketje of wil de buurvrouw de planten water geven, dan stuur je haar gewoon een tijdelijke digitale sleutel.

Zo werkt de Linus L2 Lite

De Linus L2 Lite is het nieuwste en meest toegankelijke slimme slot van Yale. Het slot kost € 139,98 en is bedoeld als instapmodel. Het gebruikt wel dezelfde technologie en beveiligingskennis als de duurdere modellen van het merk, dat al 186 jaar sloten maakt en onderdeel is van de ASSA ABLOY Group. Het slot is compacter en stiller dan zijn voorgangers en wordt aan de binnenkant van je deur over je bestaande slot geplaatst. Boren is niet nodig en je beschadigt de deur niet. Daardoor is het slot ook geschikt voor huurders, die hun deur meestal niet mogen aanpassen.

Via de Yale Home app vergrendel en ontgrendel je de deur, deel je digitale sleutels met je dierbaren, bekijk je de toegangsgeschiedenis en krijg je realtime meldingen. Het slot werkt standaard via Bluetooth. Voor bediening op afstand heb je Matter nodig of een Yale ConnectX Wi-Fi Bridge. Dankzij ondersteuning voor Matter via Thread werkt de L2 Lite samen met Apple Home, Google Home, Alexa en Samsung SmartThings. Zo kun je het slot opnemen in je eigen automatiseringen, bijvoorbeeld om de gangverlichting in te schakelen zodra de deur opengaat, of om het slot te vergrendelen met een spraakopdracht als je ‘s avonds naar bed gaat.

Een handige functie is KeySense. Daarmee vergrendel en ontgrendel je de deur van binnenuit zonder sleutel, en met één druk op de knop zit de deur op slot als je de deur uitgaat. Wie het nog makkelijker wil, schakelt automatisch ontgrendelen op basis van locatie in. Kom je thuis met je armen vol boodschappen, dan gaat de deur open zonder dat je je telefoon uit je zak hoeft te halen.

Begin met het slot, bouw je slimme huis verder uit

Met de L2 Lite stap je in het bredere Yale-ecosysteem, met alarmsystemen, camera’s, videodeurbellen en accessoires die samenwerken in dezelfde app. Niet iedereen in huis heeft altijd een smartphone bij de hand. Daarvoor is er het Yale Smart Keypad 2 met vingerafdruk, waarmee kinderen, gasten of familieleden de deur openen met hun vingerafdruk of een pincode. Een videodeurbel werkt ook samen met de Linus-sloten: je ziet en spreekt je bezoek, en laat het indien nodig via de Yale Home app binnen. Zo bouw je stap voor stap een veiliger huis zonder elke keer een nieuwe app of een nieuw systeem te hoeven leren.

Hoe veilig is een slim slot?

Bij een slot dat je met je telefoon bedient, is de eerste vraag vaak: kan iemand het hacken? Dat is een terechte vraag, want een slim slot moet minstens zo betrouwbaar zijn als het mechanische slot dat het vervangt. Yale weet als geen ander waar het daarbij om draait. Het merk is vernoemd naar Linus Yale Jr., die de cilinder uitvond die nog altijd in veel voordeuren zit. Inmiddels maakt Yale al 186 jaar sloten en is het een van de toonaangevende merken in huisbeveiliging in Europa. Daarnaast is Yale onderdeel van ASSA ABLOY, wereldwijd een van de grootste spelers in toegangsoplossingen, met zo’n 65.000 medewerkers die zich bezighouden met veilige toegang tot woningen en gebouwen.

Die veiligheid begint al bij de plaatsing. De L2 Lite zit aan de binnenkant van de deur, waardoor je van buitenaf niet ziet dat er een slim slot op zit. Het enige zichtbare onderdeel is het keypad, als je ervoor kiest om dat buiten te monteren. Ook de digitale kant is goed afgeschermd. Elk Yale-slot is beveiligd met geavanceerde end-to-end-encryptie. Elke opdracht, of je de deur nu ontgrendelt of alleen checkt of hij op slot zit, wordt apart versleuteld en kan maar één keer worden gebruikt. Een onderschept signaal later opnieuw versturen om de deur te openen, werkt dus niet.

Veiligheid gaat bovendien verder dan het slot zelf: ook je account en de rest van je digitale omgeving moeten goed beschermd zijn. In de Yale Home app kun je daarom tweestapsverificatie instellen bij het inloggen, en je kunt inloggen met je Apple- of Google-account. Zo blijft je account goed beveiligd, zonder dat dat ten koste gaat van je privacy of gebruiksgemak.

Privacy is voor Yale een uitgangspunt bij het ontwerpen van producten. Het bedrijf neemt de regels voor gegevensbescherming serieus en wil transparant, verantwoordelijk en eerlijk omgaan met je persoonsgegevens. Zo worden de gegevens van Europese klanten in Europa opgeslagen. En bij de introductie van het keypad met vingerafdruk heeft Yale het proces zo ingericht dat je eerst bewust en geïnformeerd toestemming geeft, voordat je een vingerafdruk kunt registreren.

Dit zijn de Black Friday-deals van Yale

Tijdens Black Friday krijg je 30% korting op alle smart lock-bundels van Yale. De bundel met de Linus Smart Lock L2 Lite kost daardoor € 156,37 in plaats van € 223,39. Op alle videodeurbelbundels krijg je ook 30% korting, zodat de videodeurbel-starterset met gong € 140,41 kost in plaats van € 200,59. De camerabundels zijn eveneens 30% goedkoper. De slimme buitencamera-starterset met zonnepaneel kost nu € 125,63 in plaats van € 179,47. De grootste korting zit op de alarmsystemen: alle alarm-startersets zijn 50% goedkoper. Het alarm heeft een sirene van 100 dB, ondersteunt tot vier alarmzones en wordt zonder boren geïnstalleerd.