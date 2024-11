Review: Yale Linus slim deurslot L2 & Smart Keypad met vingerafdrukherkenning

Yale, een pionier op gebied van slimme beveiliging, biedt met de combinatie van het Linus slimme deurslot L2 en het Smart Keypad 2 met vingerafdruk sensor een innovatieve oplossing voor moderne toegangscontrole. Deze producten zijn ontworpen om samen te werken, waardoor je huis niet alleen veiliger wordt, maar ook een stuk slimmer en gebruiksvriendelijker. We hebben beide producten uitgebreid getest en zetten onze bevindingen op een rij.

Yale Linus slim deurslot L2

De Yale Linus L2 is de nieuwe, slankere versie van het bekende slimme deurslot. Het slot is stijlvol ontworpen en beschikbaar in twee kleuren: zwart en zilver. Wat meteen opvalt, is hoe subtiel het ontwerp is – het past perfect bij moderne deuren zonder opvallend aanwezig te zijn.

Installatie en gebruiksgemak

De installatie van de Linus L2 is eenvoudig en geschikt voor de meeste Europese cilinders. Dankzij de duidelijke handleiding en meegeleverde accessoires is het mogelijk het slot binnen 15 minuten gemonteerd te hebben. Een groot voordeel hierbij is dat je het bestaande slot en sleutels gewoon kunt blijven gebruiken.

Eenmaal geïnstalleerd, kun je het slot bedienen met de Yale Home App. Deze app biedt een breed scala aan functies:

Automatisch vergrendelen en ontgrendelen: Het slot detecteert je smartphone en opent automatisch wanneer je nadert.

Virtuele sleutels: Deel tijdelijke toegang met gasten, familie of bijvoorbeeld een huishoudelijke hulp.

Logboekfunctie: Hiermee volg je in realtime wie er je huis binnenkomt en wanneer.

De Linus L2 maakt gebruik van ingebouwde WiFi en Bluetooth en is compatibel met smart home-systemen zoals Google Assistant, Alexa en Apple HomeKit. Het product wordt later dit jaar Matter-compatibel via Wi-Fi door middel van een firmware-update die onder andere Apple Home geschikt maakt voor de Linus L2.