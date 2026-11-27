Black Friday staat al lang niet meer alleen in het teken van televisies, stofzuigers en spelcomputers. Ook smartphones, tablets, laptops en draadloze oordopjes worden eind november met flinke kortingspercentages aangeboden. Toch is niet iedere aanbieding automatisch een goede deal. Zeker bij Apple-producten is het verstandig om verder te kijken dan het rode kortingslabel.

Een nieuw Apple-product wordt meestal vergeleken met de oorspronkelijke adviesprijs. Die kan inmiddels behoorlijk ver boven de normale winkelprijs liggen. Bij refurbished apparaten werkt de vergelijking anders. Die waren sowieso al goedkoper dan nieuw en krijgen tijdens Black Friday soms nog een extra korting. Daardoor stapelen het voordeel van refurbished en de tijdelijke actie zich op.

Swappie heeft zijn Black Week inmiddels afgetrapt met aanbiedingen op refurbished iPhones , iPads, MacBooks en AirPods. Maar hoe bepaal je nu waar de echte korting zit?

Begin niet bij de korting, maar bij wat je nodig hebt

Een korting van honderd euro klinkt aantrekkelijk, maar levert weinig op als je daardoor een apparaat koopt dat niet bij je past. Bepaal daarom eerst welk model, welke schermgrootte en hoeveel opslag je nodig hebt. Daarna kun je gericht prijzen vergelijken.

Voor een iPhone is 128 GB voor veel gebruikers voldoende, maar wie veel foto’s en video’s maakt, kan beter naar 256 GB kijken. Bij een MacBook zijn vooral het werkgeheugen en de opslag belangrijk. Een iPad Pro is indrukwekkend, maar voor streaming, internetten en lichte administratieve taken kan een gewone iPad of iPad Air al ruimschoots voldoen.

Wie vooraf twee of drie geschikte modellen selecteert, voorkomt dat de hoogte van de korting uiteindelijk belangrijker wordt dan het product zelf.

De iPhone blijft een belangrijke Black Friday-trekker

Een van de opvallendste actuele aanbiedingen bij Swappie is de refurbished iPhone 15 Pro, die op het moment van schrijven verkrijgbaar is vanaf 529 euro, met een korting die afhankelijk van de uitvoering kan oplopen tot 80 euro. Ook op onder meer de iPhone 16, iPhone 14 Pro en iPhone 13 staan tijdelijke kortingen.

Het interessante aan refurbished is dat je binnen hetzelfde budget verschillende keuzes hebt. Je kunt voor een relatief nieuw basismodel gaan, maar ook voor een iets ouder Pro-model met een beter scherm en betere camera’s. Een iPhone 14 Pro kan daardoor aantrekkelijker zijn dan een nieuwer standaardmodel, afhankelijk van welke functies je belangrijk vindt.

Let daarbij goed op de opslag, batterij en uiterlijke conditie. De laagste prijs op een overzichtspagina hoort meestal bij een specifieke combinatie van deze eigenschappen. Zodra je een andere kleur, meer opslag of een betere uiterlijke conditie kiest, kan het bedrag veranderen.

Bekijk daarom altijd de prijs van de uitvoering die je daadwerkelijk wilt kopen en niet alleen de grote vanafprijs op de categoriepagina.

Ook op MacBooks en iPads staan tijdelijke kortingen

Swappie verkoopt inmiddels meer dan alleen iPhones. Tijdens de huidige Black Week zijn er bijvoorbeeld aanbiedingen op verschillende MacBooks. Een refurbished MacBook Air M2 met een scherm van 13 inch is verkrijgbaar vanaf 859 euro, waarbij de tijdelijke korting kan oplopen tot 70 euro. De MacBook Air M3 en verschillende MacBook Pro-modellen doen eveneens mee aan de actie.

Bij de iPads varieert het aanbod van oudere betaalbare modellen tot relatief recente iPad Pro-uitvoeringen. Zo wordt de iPad Pro uit 2021 met een scherm van 11 inch aangeboden vanaf 539 euro. Op bepaalde iPad Pro-modellen kan de korting oplopen tot honderd euro of meer.

Dat betekent overigens niet dat een Pro-model automatisch de beste keuze is. Wie een iPad vooral gebruikt om series te kijken, recepten te lezen of op de bank te internetten, heeft waarschijnlijk meer aan een betaalbare iPad met voldoende opslag. De extra rekenkracht en het geavanceerde scherm van een iPad Pro zijn vooral interessant voor tekenen, foto- en videobewerking of ander creatief werk.

AirPods refurbished kopen vraagt om vertrouwen

Ook AirPods worden refurbished aangeboden. Dat roept begrijpelijkerwijs meer vragen op dan bij een telefoon of laptop. Je wilt weten of de oordopjes echt zijn, goed werken en grondig zijn gereinigd.

Volgens Swappie worden de AirPods technisch getest, teruggezet naar de fabrieksinstellingen en diep gereinigd. Functies zoals actieve ruisonderdrukking, de transparantiemodus en ruimtelijke audio worden eveneens gecontroleerd. De AirPods Pro 2 staan tijdens Black Week vanaf 179 euro in het actuele overzicht, met een tijdelijke korting van tien euro.

Bij AirPods draait een goede deal daarom niet uitsluitend om de laagste prijs. Garantie, hygiëne, authenticiteit en de technische controle zijn minstens zo belangrijk. Een extreem goedkoop paar via een onbekende marktplaats kan uiteindelijk een stuk minder aantrekkelijk zijn als de batterij versleten blijkt of de oordopjes niet origineel zijn.

Refurbished voordeel en Black Friday-korting zijn niet hetzelfde

Het is belangrijk om twee soorten voordeel uit elkaar te houden. Een refurbished apparaat is doorgaans voordeliger dan de oorspronkelijke nieuwprijs omdat het eerder is gebruikt en vervolgens professioneel is gecontroleerd en opgeknapt. Tijdens Black Friday kan daar nog een tijdelijke korting bovenop komen.

De grootste besparing ten opzichte van de oorspronkelijke Apple-prijs komt dus niet altijd volledig door Black Friday. Een groot deel kan al voortkomen uit de leeftijd en refurbished status van het apparaat. Dat maakt de aanbieding niet minder interessant, maar het helpt wel om de prijs eerlijk te beoordelen.

Kijk daarom bij een deal naar drie bedragen: de oorspronkelijke Apple-prijs, de gebruikelijke refurbished prijs en de actuele actieprijs. Vooral het verschil tussen de laatste twee laat zien hoeveel extra Black Friday-voordeel je daadwerkelijk krijgt.

De beste deal is het apparaat dat je lang gebruikt

De echte Black Friday-deal is uiteindelijk niet per definitie het apparaat met het hoogste kortingsbedrag. Een model dat precies aansluit bij je gebruik en nog jarenlang wordt ondersteund, levert vaak meer waarde op dan een duurder product waarvan je de helft van de mogelijkheden nooit gebruikt.