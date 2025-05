De eerste Formule 1-race ooit is nu in kleur te bekijken

De allereerste Formule 1-race ooit is nu in kleur te bekijken. De beelden van de allereerste Grand Prix ooit, in Engeland, zijn ingekleurd en dat brengt de race nog veel meer tot leven. We zien in deze race, die plaatsvond in 1950, geweldige race-actie in auto’s die in de huidige tijd waarschijnlijk niet hadden gemogen. In kleur.

Eerste Formule 1-race ooit in kleur

We zien vrouwen met hoeden en bontjassen, we zien rode bolides, we zien mensen die de rondjes tellen met een groot bord en we zien dat het er nog best snel aan toegaat. Bijzondere beelden van race-auto’s die ons af en toe erg bekend voorkomen, namelijk van toen we het Alfa Romeo Museum in Milaan bezochten.

Even genieten en kijken van dit prachtige stukje racehistorie. Wil je ook weten wie er wint? Dat was Nino Farina in een… juist: hartstikke rode Alfa.