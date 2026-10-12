Stellantis verrast in Parijs met waanzinnige conceptauto's: de nieuwe 2 CV, een Alfa om verliefd op te worden en de terugkeer van de Multipla. Wie dacht dat autodesign definitief was overgeleverd aan anonieme SUV's en steeds grotere beeldschermen, moet deze week vooral even naar Parijs kijken. Stellantis heeft daar zes conceptauto's onthuld waarvan er minstens drie onmiddellijk op ons verlanglijstje mogen. En eerlijk is eerlijk: sommige zijn zo mooi dat je bijna vergeet dat het om auto 's gaat.

6 conceptcars van Stellantis

Mijn absolute favoriet is de Alfa Romeo Cuorerosso. Een auto die je eigenlijk niet eens hoeft te rijden om er verliefd op te worden. Op de tweede plaats staat een nieuwe interpretatie van het beroemdste lelijke eendje ter wereld, de Citroën 2 CV. En dan is er nog de FIAT Multiplay, die zijn inspiratie haalt uit de legendarische Multipla. Een auto die ooit bewees dat schoonheid heel persoonlijk is, en dat sommige ontwerpers daar bijzonder ruimdenkend over denken.

Het zijn drie opvallende verschijningen uit een serie van zes conceptauto's waarmee Stellantis laat zien dat er binnen het concern nog volop ruimte is voor creativiteit. Gelukkig maar, want van auto's die allemaal op elkaar lijken, hebben we er inmiddels genoeg.

1. Alfa Romeo Cuorerosso: dit is bijna strafbaar mooi

Sommige auto's hebben geen uitgebreide introductie nodig. Eén blik is voldoende. De Alfa Romeo Cuorerosso behoort wat mij betreft tot die categorie. Het is een concept dat volledig draait om de emotie van autorijden. En bij Alfa Romeo is dat gelukkig nog altijd iets anders dan het instellen van de juiste rijmodus op een touchscreen.

De Cuorerosso laat zien hoe toekomstige Alfa's eruit zouden kunnen zien. Onder de fraaie carrosserie gaat bovendien een interessant technisch verhaal schuil. Alfa denkt aan multi-energieplatforms voor modellen tot 4,7 meter, inclusief sportieve Quadrifoglio-uitvoeringen. En dan komt het mooiste nieuws voor liefhebbers van traditionele autotechniek: de ultieme aandrijflijn die Alfa voor ogen heeft, combineert een 2,9-liter V6 met hybride techniek, Q4-vierwielaandrijving en een aandrijfas van koolstofvezel. Een V6 dus. In een tijd waarin sommige fabrikanten al enthousiast worden van een extra USB-C-aansluiting.

Of deze Cuorerosso ooit precies zo op de weg verschijnt, is nog niet bekend. Maar mocht Alfa Romeo hiervoor een petitie nodig hebben, dan ligt mijn handtekening alvast klaar.

2. Citroën 2 CV Concept: het lelijke eendje is terug, en hoe!

De originele Citroën 2 CV was misschien wel het mooiste voorbeeld van een auto die helemaal niet mooi hoefde te zijn. Het was een auto met een karakter dat je tegenwoordig nog maar zelden tegenkomt. Simpel, slim, comfortabel en vooral voor iedereen bereikbaar. De 2 CV was geen statussymbool, maar een manier om vrijheid betaalbaar te maken. En precies dat idee wil Citroën opnieuw tot leven brengen.

De nieuwe 2 CV Concept wordt volledig elektrisch, moet in Europa worden gebouwd en krijgt volgens de plannen een vanafprijs van € 15.000. Dat laatste is misschien wel net zo interessant als het ontwerp. Want terwijl elektrische auto's steeds geavanceerder en duurder worden, herinnert Citroën ons eraan dat betaalbare mobiliteit óók een vorm van innovatie is.

De nieuwe Eend moet geen letterlijke kopie worden van zijn voorganger. Gelukkig maar. Sommige dingen moet je niet proberen te reproduceren, zeker niet als er ooit een hele generatie met open dak en een flinke dosis optimisme in rondreed. Maar het karakter van de 2 CV opnieuw uitvinden? Dat lijkt me een uitstekend idee. Nu alleen nog hopen dat Citroën de moed heeft om hem daadwerkelijk te bouwen. De genoemde prijs is veelbelovend, maar een definitieve marktintroductie blijkt nog niet uit de gepresenteerde informatie.

3. FIAT Multiplay: de geest van de Multipla leeft voort

Wie ooit een originele FIAT Multipla heeft gezien, weet dat je die auto nooit meer vergeet. De Multipla was praktisch, verrassend ruim en ontworpen door iemand die zich kennelijk weinig aantrok van de mening van anderen. Vooral de bijzondere voorzijde leverde jarenlang gespreksstof op. En dat is op zichzelf natuurlijk ook een prestatie.

Met de FIAT Multiplay haalt het Italiaanse merk die eigenzinnigheid weer naar boven. Dit keer gaat het om een concept dat eigenschappen van een pick-up combineert met het comfort en de flexibiliteit van een SUV. Het interieur en de indeling moeten zich kunnen aanpassen aan verschillende gebruikssituaties. De Multiplay is daarmee geen nostalgische remake, maar een nieuwe interpretatie van het oorspronkelijke idee: een auto moet vooral slim zijn ingericht en passen bij het leven van zijn gebruikers.

En als dat betekent dat hij er anders uitziet dan de zoveelste SUV, dan verdient FIAT daarvoor alvast een compliment. De vraag is natuurlijk hoeveel van deze eigenzinnigheid uiteindelijk de productie haalt. Want een opvallende conceptauto ontwerpen is één ding. Hem vervolgens ook durven verkopen, is een heel ander verhaal.

4. PEUGEOT RCZ Vision: eindelijk weer een Peugeot die wil spelen

Ook Peugeot heeft iets bijzonders meegenomen naar Parijs. De RCZ Vision grijpt terug op een naam die bij autoliefhebbers nog altijd goede herinneringen oproept. De oorspronkelijke RCZ was een opvallende coupé waarmee Peugeot liet zien dat het merk ook buiten de gebaande paden kon denken. Met de nieuwe RCZ Vision krijgt die gedachte een futuristisch vervolg.

Het concept is gebaseerd op een architectuur rond het STLA One-platform en beschikt over steer-by-wire, waarbij de traditionele mechanische verbinding tussen stuur en wielen plaatsmaakt voor elektronische aansturing. Ook het interieur krijgt een nieuwe invulling, met de volgende generatie i-Cockpit en het bijzondere Hypersquare-stuurconcept.

Dat klinkt allemaal indrukwekkend, maar de belangrijkste boodschap is wat mij betreft veel eenvoudiger: Peugeot wil weer auto's ontwerpen waarin rijplezier centraal staat. En dat werd tijd. Een auto mag best een keer meer aandacht trekken dan zijn eigen infotainmentsysteem.

5. Opel STX Concept: de stationwagen is nog lang niet dood

Tussen al het SUV-geweld lijkt de traditionele stationwagen soms een bedreigde diersoort. Gelukkig denkt Opel daar kennelijk anders over. De STX Concept laat zien hoe een toekomstige Opel-stationwagen eruit zou kunnen zien. Strak, uitgesproken en met een aflopende achterzijde die het model een sportiever karakter geeft.

Aan de voorkant zien we een nieuwe interpretatie van de Opel Vizor, inclusief geanimeerde lichtlamellen en een nadrukkelijk aanwezige verticale Opel Compass. Het is vooral een voorproefje van de designtaal die we bij toekomstige productiemodellen kunnen verwachten.

En hoewel conceptauto's altijd wat extra vrijheid krijgen van de ontwerpafdeling, zou het mooi zijn als Opel een flink deel van dit ontwerp weet vast te houden. Want niet iedereen droomt van een SUV. Sommige mensen willen gewoon een mooie stationwagen. Daar is niets mis mee.

6. DS F3VER: Franse luxe zoekt een nieuwe richting

De zesde conceptauto komt van DS Automobiles. Met de F3VER onderzoekt het Franse premiummerk hoe zijn toekomstige modellen zich kunnen onderscheiden. Niet alleen met design, maar ook met personalisatie en veelzijdigheid. Dat zijn op zichzelf geen nieuwe begrippen, maar DS probeert ze op een uitgesproken manier samen te brengen.

Het merk heeft altijd geprobeerd een eigen positie te vinden tussen traditionele luxe en Franse eigenzinnigheid. Met de F3VER lijkt DS die zoektocht nadrukkelijker voort te zetten. Hoeveel van het ontwerp uiteindelijk in productie verschijnt, blijft voorlopig afwachten. Maar één ding is duidelijk: DS wil niet simpelweg een luxere versie van een bestaande auto zijn.

Stellantis laat zien dat auto's weer emotie mogen oproepen

De zes conceptauto's werden gepresenteerd tijdens The Night Before, een evenement in Hangar Y in Parijs, voorafgaand aan de Paris Motor Show van 12 tot en met 18 oktober. Daar pakt Stellantis behoorlijk uit. Het concern spreekt over meer dan zestig voertuigen, acht merken, negen conceptauto's en zes premières op de grootste stand van de beurs.

De zes auto's die tijdens het voorproefje werden onthuld, zijn ontwikkeld onder leiding van Gilles Vidal, verantwoordelijk voor design binnen Stellantis in Europa. Natuurlijk hoort daar ook een strategisch verhaal bij. FaSTLAne 2030 heet het plan waarmee Stellantis zijn merken en modellen verder wil ontwikkelen. Het concern spreekt zelfs over meer dan vijftig nieuwe producten vóór 2030.

Maar laat ik eerlijk zijn: voor mij is dat niet het interessantste nieuws van deze presentatie. Het gaat om de auto's zelf. Een Alfa Romeo die je onmiddellijk wilt hebben. Een elektrische Eend die betaalbaar autorijden opnieuw leuk kan maken. Een FIAT die weer een beetje vreemd durft te zijn. Een Peugeot die rijplezier belooft, een Opel die de stationwagen verdedigt en een DS die zijn eigen gezicht zoekt.

Dat zijn precies de auto's die de autowereld nodig heeft. Niet omdat ze allemaal in deze vorm op de weg zullen verschijnen. Dat moeten we nog maar afwachten. Maar omdat ze laten zien dat autodesign nog altijd mag verrassen, uitdagen en soms een beetje provoceren.

Mijn stem gaat naar de Alfa Romeo Cuorerosso. Al zou ik de nieuwe Eend ook graag voor de deur zetten. En die Multiplay? Die mag ernaast. Dan hebben de buren tenminste weer iets om over te praten.