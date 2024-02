​De vernieuwde Dacia Spring is goedkoop, elektrisch én voorzien van toffe gadgets

De Duster Spring kwam in 2021 al op de markt. Vervolgens groeide de Duster uit tot de derde bestverkochte elektrische auto op de particuliere markt in 2022 én 2023. Inmiddels zijn wereldwijd al meer dan 140.000 exemplaren van de Dacia Spring verkocht. Grootste reden hiervoor: de auto biedt een perfecte oplossing voor wie eenvoudige, betaalbare en efficiënte emissievrije mobiliteit wenst.

Dat Dacia lekker bezig is, dat weten we nu al een tijdje. En nu is daar dan ook de langverwachte lancering van de vernieuwde Dacia Spring. De eerste volledig elektrische auto van het merk. Vorige week mochten we in Parijs al een eerste sneak peak hebben van het meer robuuste en uitgesproken ‘Dacia’ ontwerp.

Forensenauto

En nee, de Dacia Spring is niet op de markt gebracht om hele verre afstanden mee te rijden. Of flinke roadtrips mee te maken. Uit gegevens blijkt namelijk dat bestuurders van de elektrische Dacia dagelijks gemiddeld 37 kilometer afleggen met een gemiddelde snelheid van 37 km/h. Oftewel; het is de ideale forensenauto. Nice to know; in 75% van de gevallen laadt de eigenaar de batterij van de Spring thuis op.

Metamorfose voor exterieur en interieur

Met de nieuwe Spring tilt het haar kwaliteiten naar een weer wat hoger niveau. In 2023 werd de auto al voorzien van een krachtigere elektromotor. Deze leverde 48 kW (65 pk) aan vermogen en is daarbij net zo efficiënt dankzij het bescheiden voertuiggewicht. Daarnaast is het nieuwe design voor kenmerkend. Het exterieur en interieur hebben beide een metamorfose ondergaan. In feite is alleen het dak van de auto onveranderd gebleven.

Zo komt de nieuwe merkidentiteit van Dacia tot uiting in de twee hoogglanszwarte strips – de ene aan de voorzijde en de andere aan de achterzijde van de Spring – terwijl de strip aan de achterzijde is voorzien van kenmerkende matte strepen. Beide strips sluiten aan op de Y-vormige lichtsignatuur van Dacia. Deze valt extra op door de led-dagrijverlichting aan de voorzijde en de parkeerlichten aan de achterzijde. Mooi is daarnaast dat 15-inch wielen voortaan standaard zijn voor de versies met de 48 kW (65 pk) elektromotor. Wat betreft carrosserie is de nieuwe Dacia Spring te bestellen in zes verschillende kleuren, waaronder de nieuwe tinten Sandstone en Rouge Brique.