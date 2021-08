Winterbanden ook in de zomer gebruiken: is dat verstandig?

Een groot deel van de Nederlanders verwisselt 2x per jaar de autobanden. Want in de winter is het toch wel heel handig om met winterbanden te rijden. En zodra de kou weer uit de lucht is, leg je de zomerbanden om de auto. Toch blijkt uit een onderzoek van BOVAG dat een half miljoen Nederlandse auto's de bandenwissel vergeet en in de zomer gewoon doorrijdt met winterbanden. Op zich is dat gewoon toegestaan, maar de vraag is natuurlijk of dit verstandig is. Het korte antwoord is nee. Winterbanden zijn niet gemaakt voor hoge temperaturen. Wij leggen je uit hoe het zit.

Waarom winterbanden?

Winterbanden zijn populair. De afgelopen jaren laat zo'n 35% van het totale Nederlandse wagenpark de auto uitrusten met winterbanden. Deze banden zijn in veel landen verplicht tijdens de wintermaanden of bij winterse omstandigheden. In Nederland is dat niet zo, maar nog steeds is het in veel gevallen verstandig om ze onder je auto te leggen in de winter. Zeker als het wegdek bevroren is of het heeft gesneeuwd, maken ze je remweg korter en geven meer grip. Ook op een nat wegdek bieden ze meer grip dan zomerbanden als het kouder is dan 7 graden. Winterbanden hebben zachter rubber dan zomerbanden en kleine groefjes waardoor ze beter over een besneeuwd wegdek kunnen rijden.

Waarom zomerbanden?

Zomerbanden zijn eigenlijk de banden die wij allemaal standaard onder onze auto hebben liggen. Zolang het niet sneeuwt of koud is, voldoen deze banden prima. Daarom is het verstandig om deze banden terug onder je auto te zetten als de omstandigheden niet meer zo winters zijn. Ze presteren een stuk beter op asfalt dat heet is. Het profiel verschilt duidelijk met dat van winterbanden. Je voelt het misschien al aankomen, maar in de zomer tijden met winterbanden is niet de beste keuze.