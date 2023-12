Hyundai wil sneeuwkettingen integreren in een band, logisch toch!

Iedere wintersporter kan het beamen, sneeuwkettingen onder je banden leggen bij nat en koud weer, is doffe ellende. Hoe handig je ook bent, het blijft een gedoe. Nu kom je gelukkig tegenwoordig goed weg met winterbanden, die ook de laatste 10 jaar alleen maar beter en beter zijn geworden.

Met all-weather banden kom je niet zo ver als er echt serieus sneeuw ligt. Heb je een 4x4 dan maakt dat ook weer verschil. En die zijn weer niet verwarren met een AWD. Toch zijn er soms omstandigheden dat slimme banden het verschil niet meer kunnen maken en hebben we echt sneeuwkettingen nodig.

Hyundai lijkt de oplossing te hebben gevonden

Inmiddels hebben ze daar bij Hyundai wat op gevonden. De moeder van Hyundai en Kia, beter bekend als de Hyundai Motor Company, heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt sneeuwkettingen in banden te integreren. Het lijkt een beetje magic en waarschijnlijk kun je je er even helemaal niets bij voorstellen. Het moet op voorhand een genot zijn om veilig en zorgeloos te kunnen rijden in winterse rijomstandigheden. Bekijk onderstaande video: