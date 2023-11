Sneeuw op komst, hoe zat dat ook alweer met winterbanden?

In de heuvels van Zuid-Limburg is de eerste sneeuw van het jaar al gevallen. Die is nog niet blijven liggen, maar de temperaturen gaan de komende dagen verder omlaag en het KNMI voorspelt niet alleen in Zuid-Limburg een laag(je) sneeuw, maar ook in delen van Overijssel en de andere noordelijke provincies. Tijd om de winterbanden weer onder de auto te leggen. Bij ons in Nederland zijn winterbanden nog altijd niet officieel verplicht is, maar bij onze oosterburen – en een aantal andere Europese landen - gelden andere wetten en regels.

Winterbanden in winters met veel minder sneeuw?

Het lijkt misschien een modegril, want vroeger, toen winters nog veel strenger waren, had vrijwel niemand het over winterbanden. Dat is nu wel anders. Maar waarom? Veel met name oudere automobilisten, die de strenge winters van de jaren 70 en 60 nog meegemaakt hebben, kunnen maar moeilijk geloven dat het tegenwoordig verstandig is om ergens in november vier andere banden onder je auto moet leggen. Bij de winters van de afgelopen decennia kun je de sneeuwdagen op de vingers van een hand tellen. Waarom dan toch winterbanden?

Nou, ten eerste omdat het verstandig is. Vroeger waren auto’s niet alleen veel lichter, maar ze stonden ook op banden die gemiddeld een stuk smaller waren dan nu. Had je in de jaren 70 of 80 een auto met een bandenmaat van 175 of 195 (breedte), dan lag je al boven het gemiddelde. De meeste banden waren niet breder dan 155 of 165. Tegenwoordig is een bandenbreedte van 215 al bijna de standaard en veel moderne auto’s hebben zelfs banden met een breedte van 225 tot 255.

Bredere banden, dus minder grip

De breedte van een band heeft invloed op de wegligging bij glad wegdek. Hoe breder de band, hoe meer het gewicht van de auto verdeeld wordt. Dat betekent dus ook dat de druk die door het gewicht van de band op het wegdek uitgeoefend wordt per vierkante centimeter lager is. Brede banden zorgen op een droog wegdek voor betere grip. Simpelweg doordat het contactvlak met de weg groter is.



In de sneeuw werkt een bredere band averechts voor de wegligging en grip. In die weersomstandigheden is het juist beter dat de band ‘dieper’ door de sneeuw ‘snijdt’ om grip te creëren. In mijn jonge jaren heb ik vaak gezien hoe een 2CV (Eend), met 125’er bandjes moeiteloos een besneeuwde helling opreed met zijn ‘zomerbanden’, terwijl een BMW 320 met zijn 195’er banden de sneeuwkettingen moest omleggen om diezelfde heuvel te beklimmen. Dat had grotendeels te maken met de breedte van de band.

Bandenmaat uitgelegd: De breedtemaat van een band wordt vermeld in millimeters. Dat zijn de eerste drie cijfers van de bandenmaat. Dus een 215 / 55 R 19 band heeft een breedte van 215 millimeter (21,5 centimeter). Het tweede getal duidt op de hoogte van de band. Het getal dat daar staat is het percentage van de breedte van de band. In dit voorbeeld heeft de band dus een hoogte van 65% van 215 millimeter, ofwel 139,75 mm. Het derde getal is de diameter van de velgmaat waar de band voor geschikt is. Dat is geen getal in millimeters of centimeters, maar in inches.

Daarom: winterbanden!

Uiteraard heeft ook de ontwikkeling van banden invloed op de keuze voor zomer-, winter-, regen- of allweather banden. Vroeger werden banden gemaakt die feitelijk het hele jaar door onder de auto bleven liggen. Je had ook regen- en winterbanden, maar daar werd nauwelijks aandacht aan besteedt. Tegenwoordig is de ontwikkeling van banden voor verschillende weertypes een stuk verder gevorderd. Het rubber van een winterband is zo samengesteld dat die juist in koude, winterse omstandigheden meer grip leveren.

Dat is ook de reden dat het verstandig is om winterbanden in de lente, als de temperaturen structureel boven de 10 – 15 graden uitkomen, weer om te wisselen voor zomerbanden. Niet omdat ze dan minder grip leveren, maar een winterband slijt bij hogere temperaturen sneller. En dat is zonde. De allweather, of vier seizoenen band – mits voorzien van het ‘alpine’ symbool (sneeuwvlokje) - is een prima alternatief voor iedereen die wel met meer grip de sneeuw in wil, maar niet elke herfst en lente andere banden wil monteren.